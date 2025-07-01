«Может, и по башке кому-то прилетит»: Резкий рост квартплат в июле вновь поставил вопрос — откуда такие цифры взялись?

Сергей Обухов: Все «священные коровы» нашего режима несут для олигархии «золотые яйца» в рамках новопровозглашенной политики «люди — новая нефть»

Государственная Дума РФ запросит в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сведения о причинах планируемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения, а также попросит проверить их экономическое обоснование.

Соответствующее протокольное поручение получил комитет ГД по защите конкуренции на очередном пленарном заседании.

Напомним, с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги в России увеличены в среднем на 11,9% (газ — на 10,3%, электроэнергия — на 12,6%). Однако конечные предельные индексы их роста будут ощутимо различаться от региона к региону.

Так, максимальное их повышение ожидается на Кузбассе (19,8%), в Архангельской области (20%) и в Пермском крае (21,1%), а минимальное — в ХМАО (9%), на Алтае (8,8%), а также в Амурской области (8,6%). В столице рост тарифов составит до 15%, а в Санкт-Петербурге — до 14,6%.

«При обсуждении повестки многие депутаты из регионов высказали опасения, что в регионах повышаются цены с 1 июля на услуги естественных монополий в сфере ЖКХ — на тепло, на электроэнергию, водоснабжение, водоотведение. Причем разброс очень большой. Он не только по регионам большой, но он еще и по органам местного самоуправления — и 20%, и 30%. При этом предельный уровень инфляции, который заложен в бюджете, — 11,9%», — пояснил глава Комитета Валерий Гартунг, подчеркнув, что тарифы утверждают региональные энергетические комиссии, однако проверка их обоснованности — зона ответственности как раз-таки ФАС.

После получения от нее исчерпывающей информации по ситуации в регионах ситуация будет тщательно проанализирована, заключил он.

С одной стороны, это вроде бы правильное решение. Нижняя палата российского парламента и обязана, в принципе, следить за тем, чтобы жизнь народа не выглядела существованием, а была как можно наиболее комфортной.

Но с другой стороны, к данной инициативе возникают вопросы.

Во-первых, почему профильные комитеты ГД стал заботить этот вопрос именно сейчас, за считанные дни до «часа Х»?

Пока этот запрос во исполнение протокольного решения будет фактически направлен ФАС, пока служба в соответствии с требованиями российского законодательства направит в Госдуму ответ, пока слуги народа проанализируют полученные данные, пройдут недели, если не месяцы.

А тем временем цены на услуги ЖКХ подскочат согласно установленным процентам.

Во-вторых, почему депутаты не озаботились этим вопросом раньше?

Об июльском повышении тарифов было известно как минимум с начала года. О конкретной «вилке» повышения — весной. Что мешало Госдуме поднять тему парой-тройкой месяцев ранее? Глядишь, за это время и успели бы что-то предпринять, чтобы повышение не так сильно ударило по карманам людей. Да и вообще, у нас тарифы первый год повышаются, что ли?

В-третьих, а что депутаты рассчитывают увидеть в ответе ФАС на запрос профильного комитета?

Предположим, антимонопольная службы ожидаемо ответит, что все новые тарифы ЖКХ экономически обоснованы и никаких нарушений при их определении не выявлено, такие деньги нужны на модернизацию «коммуналки» — и точка. При таком раскладе нижней палате парламента не останется ничего, кроме как развести руками и сказать — да, нынешнее повышение тарифов, конечно, драконовское, но ничего не поделаешь, все правильно. И зачем тогда было весь этот сыр-бор с запросом затевать?

Но допустим самый фантастический и несбыточный сценарий — ФАС вдруг отвечает в духе, что новые тарифы на услуги ЖКХ действительно экономически не обоснованы, взяты «с потолка», и вообще — грабительские, оборзели совсем. Что именно в силах предпринять Государственная Дума Российской Федерации, чтобы эти тарифы «не прошли»? И как скоро могут быть не только приняты, но и реализованы подобные инициативы?

— Первый вопрос из поставленных не худо бы адресовать лично господину Гартунгу: почему это он все это время на посту главы комитета по конкуренции молчал-молчал, а тут вдруг, словно Вий, поднял внезапно веки и что-то углядел. Наша партия, например, бъет по этому поводу в колокола уже не один год, — отметил в беседе с «СП» секретарь ЦК КПРФ, кандидат экономических наук Сергей Обухов. — Правда, тут все же следует сказать и несколько слов в его защиту — процесс запуска протокольного поручения, поддержанного к тому же всей палатой, предусматривает оперативные меры реагирования.

Так что в течение всего двух недель в распоряжении профильного комитета, по идее, должен оказаться соответствующий мотивированный ответ антимонопольной службы. Протокольное поручение ­— это механизм, позволяющий Думе быстро вмешиваться в ту или иную ситуацию.

— Хорошо, пусть пройдет всего две недели. Однако за это время в любом случае планируемое повышение тарифов уже случится. Что Госдума может реально сделать в этой ситуации? Депутаты в силах будут «откатить» это решение назад на территории всей России? Или будут приняты решения на уровне регионов? Валерий Гартунг, кстати, упоминал прецеденты, когда «активная политическая позиция отдельных депутатов приводила к тому, что решения о повышении, например, тарифов отменялись» [цитата по RTVI]. Так, по его слова, Челябинская городская дума отказалась повышать тарифы.

— Как таковой «откат» этого конкретного решения не входит в компетенцию Государственной Думы.

Однако она в силах повлиять на Федеральную антимонопольную службу, органы исполнительной власти, чтобы приостановить реализацию такого повышения. Есть все-таки большое поле — и российское законодательство, и соответствующие поправки к Конституции — для проявления политической воли нижней палаты парламента.

— А сколько конкретно времени может занять реализация этой самой политической воли Государственной Думы? Хотя бы чисто теоретически? Чтобы народ лишний раз убедился, что парламентарии и в самом деле стоят на страже его интересов, а не занимаются самопиаром в преддверии выборов в Госдуму осенью 2026 года? И в чем конкретно будет заключаться политическая воля парламентариев? Народ бы, кстати, устроила «заморозка» тарифов на услуги ЖКХ.

— В Госдуме работа кипит так, как будто у нас выборы проходят буквально каждый день. Так что тут, я думаю, рассуждения насчет какого-то самопиара, не совсем к месту.

Что же касается «заморозки» коммунальных тарифов, то кроме КПРФ об этом в парламенте вообще никто не говорит. Я лично неоднократно направлял соответствующие обращения по этому поводу, но партия власти, к сожалению, подобные наши инициативы не пропускает. Потому что наше правительство моментально, образно выражаясь, на них сильно «огрызается». Мол, вы что, хотите разорить ресурсоснабжающие организации и развалить наше коммунальное хозяйство?

— Почему же в этот раз пропустила нечто подобное?

— В данном случае инициатива думского комитета по конкуренции, а по сути — инициатива партии «Справедливая Россия — За правду» [СЗРП], была все-таки разрешена, но в «травоядной» редакции.

Дескать, не мешало бы разобраться в структуре образования тарифов на услуги ЖКХ, потому что на самом деле в них никто толком за все время так и не разбирался, потому что это «поляна» естественных монополистов, как и структура ценообразвания, например, на энергоносители. Но это же «священные коровы» нашей власти, к ним в стойло посторонних не допускают.

Все «священные коровы» нашего режима несут для олигархии «золотые яйца» в рамках новопровозглашенной политики «люди — новая нефть».

А то, что возглавляемому Гартунгом комитету по конкуренции власть позволила сейчас возвысить голос — просто признак того, что монополисты совсем уже оборзели, рискнув превысить лимит отпущенного им «кормления».

Вот власть и решила использовать какой-никакой рычаг, чтобы как-то на монополистов цыкнуть, чтоб не зарывались. Посмотрим, что из этого получится. Цыкать ведь иногда тоже не мешает. Глядишь, кое-кому и по башке прилетит, чтобы остальные не прыгали выше планки.

— Ну, цыкнут на монополистов сейчас, цыкнут в другой раз. Проблема-то с периодичностью повышения коммунальных тарифов от этого никуда же не денется. В состоянии Госдума решить вопрос кардинально?

— Все рецепты известны, подходы давно очевидны, но есть лобби госмонополистов в топливно-энергетическом секторе.

Помнится, однажды президент отряжал к нефтяникам «доктора», чтобы тот навел порядок, но оказывается, что подобных «докторов» тем, кто наживается на фактической бесконтрольности тарифов, нужно гораздо больше

Чтобы бесконечная череда повышений прекратилась, нужна смена социально-экономического курса.

Именно из-за сохранения прежнего курса в нашем бюджете сейчас образовалась огромная дыра, которую, по-видимому, собираются заткать, не ущемляя аппетитов монополий, намеревающихся, согласно нашим прогнозам, по итогам только этого года получить буквально из воздуха 3−4 триллиона сверхприбыли.