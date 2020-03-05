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Коронавирус помешал выйти новому фильму о Бонде

12:59 5.03.2020
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на полгода из-за коронавируса
Кадр из «Не время умирать» с сайта kinopoisk.ru
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Премьерный показ очередной серии франшизы о Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили из-за нагнетания шумихи по вокруг коронавируса.

Юбилейный 25-й фильм об Агенте 007 должен был выйти в апреле, однако показ сдвинули на полгода, сообщает Lenta.ru. Картина выйдет на экраны лишь в ноябре. Уточняется, что это первый голливудский проект, сдвинувший дату премьеры из-за китайского вируса.

По сюжету, Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.
 

Темы: Коронавирус, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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05.03.2020, 14:42
Гость: личный опыт

"Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием."
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Казалось бы, а причем здесь Путин.
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