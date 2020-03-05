Коронавирус помешал выйти новому фильму о Бонде

12:59

Кадр из «Не время умирать» с сайта kinopoisk.ru

Премьерный показ очередной серии франшизы о Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили из-за нагнетания шумихи по вокруг коронавируса.

Юбилейный 25-й фильм об Агенте 007 должен был выйти в апреле, однако показ сдвинули на полгода, сообщает Lenta.ru. Картина выйдет на экраны лишь в ноябре. Уточняется, что это первый голливудский проект, сдвинувший дату премьеры из-за китайского вируса.

По сюжету, Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

