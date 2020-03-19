Минкульт РФ подарил всем желающим бесплатный доступ к тысячам фильмам

18:11

Минкультуры России и портал «Культура.РФ» сделали роскошный подарок изолированным от массовых мероприятий жителям России, дав им бесплатный доступ к видеокаталогу и материалам о культуре и искусстве на специализированном ресурсе.

На портале «Культура.РФ» представлено более 2,4 тыс. художественных и документальных фильмов, 1,6 тыс. концертов, 1,3 тыс. лекций, около 1 тыс. спектаклей выдающихся режиссеров, включая архивные записи и современные постановки, 700 электронных книг – классики отечественной литературы.

Все материалы доступны в хорошем качестве. «Более 120 тысяч посетителей ежедневно обращаются к материалам портала «Культура.РФ», на котором можно узнать об интересных и значимых событиях, о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов. Только чтобы просмотреть весь видеоконтент портала вам понадобится более 250 дней в режиме нон-стоп. В прошлом году мы провели 1800 онлайн-трансляций, которые посмотрели около 98 млн человек. Это говорит об острой потребности огромного количества наших зрителей в любой ситуации иметь возможность почитать хорошую книгу, послушать концерт, посмотреть фильм или спектакль», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Специально для пользователей редакция портала подготовила подборку фильмов, книг, концертов и лекций. В ней – классика советского и мирового кинематографа, видео-экскурсии по главным музеям России, симфонические концерты с участием мировых звезд, мультфильмы и книги разных жанров.

