Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов на борьбу с коронавирусом

17:00

Ряд звезд российского шоу-бизнеса, несмотря на суровые условия самоизоляции, не остаются равнодушными к пандемии коронавируса.

Актеры и музыканты только стараются развлекать себя и своих подписчиков, но и оказывают материальную помощь. К таким можно отнести известного российского телеведущего Дмитрия Нагиева, который пожертвовал 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Средства пошли в один из российских фондов. Сам Нагиев не афиширует свой поступок. «А Димыч то большой молодец! В прошлом году пожертвовал 5 миллионов рублей на лечение деток с онкологией, а в этом году 10 миллионов рублей на закупку аппаратов ИВЛ! Дима не олигарх, он артист с высоким гонораром и, как выяснилось, высоким уровнем совести!» - написал в своем инстаграм-аккаунте Сергей Рогожин.

Не остались в стороне от беды и другие артисты. Елена Воробей развозит продукты с пожилым людям с волонтерами. А Светлана Лобода собирает продуктовые наборы малоимущим.

