]]>
]]>
Главная Кино Новости

Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов на борьбу с коронавирусом

17:00 10.04.2020
Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов на борьбу с коронавирусом
Дмитрий Нагиев © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Ряд звезд российского шоу-бизнеса, несмотря на суровые условия самоизоляции, не остаются равнодушными к пандемии коронавируса.

Актеры и музыканты только стараются развлекать себя и своих подписчиков, но и оказывают материальную помощь. К таким можно отнести известного российского телеведущего Дмитрия Нагиева, который пожертвовал 10 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Средства пошли в один из российских фондов. Сам Нагиев не афиширует свой поступок. «А Димыч то большой молодец! В прошлом году пожертвовал 5 миллионов рублей на лечение деток с онкологией, а в этом году 10 миллионов рублей на закупку аппаратов ИВЛ! Дима не олигарх, он артист с высоким гонораром и, как выяснилось, высоким уровнем совести!» - написал в своем инстаграм-аккаунте Сергей Рогожин.

Не остались в стороне от беды и другие артисты. Елена Воробей развозит продукты с пожилым людям с волонтерами. А Светлана Лобода собирает продуктовые наборы малоимущим.
 

Темы: Коронавирус, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Музыка и шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.04.2020, 17:26
Гость: Тоже Дима

Дмитрий, ты молодец!
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации