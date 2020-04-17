Карен Шахназаров подсчитал убытки «Мосфильма» из-за коронавируса

15:59

«Мосфильм» лишился за месяц около 90% выручки из-за приостановки производства в связи с пандемией коронавируса.

Такие данные озвучил киноконцерна Карен Шахназаров. «Мы практически не работаем. Кроме нескольких телевизионных программ, которые в прямом эфире, мы не можем их закрыть. Все цеха закрыты, мы несем убытки, — приводит его слова ТАСС. — Мы потеряли за этот месяц, наверное, 90% выручки, потому что почти все производственные цеха у нас не работают».

Однако Шахназаров отметил, что у студии «хороший запас прочности». «Мы можем долго просуществовать в таком состоянии. Я думаю, на год нас хватит. Естественно, мы платим зарплату работникам. Но, к сожалению, средства, которые мы могли бы пустить на развитие, приходится тратить сегодня», — сказал он.

В свою очередь Киностудия им. Горького потеряла 30% только выручки от аренды помещений для киносъемок. «Многие меры, которые сейчас будут приниматься, мы надеемся, для отрасли они очень правильные, в том числе все возможные отсрочки и льготы по аренде. Для Киностудии Горького они будут иметь убийственный характер, обратная сторона - мы потеряем очень существенно. Уже по марту мы минус 30% по выручке и дальше прогнозируем падение на 50-60%», — рассказала директор киностудии Юлиана Слащева.

