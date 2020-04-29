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Премия «Оскар» изменила принципы отбора фильмов

13:25 29.04.2020
Премия «Оскар» изменила принципы отбора фильмов
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Впервые в истории учредители премии «Оскар» будут допускать к отбору фильмы, которые изначально выходят в онлайн-кинотеатрах.

Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса и действует только до периода ее прекращения, сообщает РИА Новости. Соответственно, эти правила отбора будут актуальны только для грядущей 93-й церемонии вручения «Оскара».

Чтобы участвовать в состязании Американской гильдии киноактеров, фильм должен быть залит на закрытый ресурс, ссылка на которой должна предоставляться членам «оскаровского» комитета не позднее, чем через 60 дней после премьеры.

Напомним, что стационарные кинотеатры закрыты в США с 16 марта.


 

Темы: Кино в мире, Персоны и события в мире кино, Премия «Оскар»
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