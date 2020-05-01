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Фильм «Шугалей» стал напоминанием о важных вопросах для МИД РФ

19:46 1.05.2020

Сегодня, первого мая, на телеканале НТВ состоится премьера фильма «Шугалей» о незаконном удержании двух россиян в ливийской тюрьме «Митига». Telegram-канал «Оперативная линия» напомнил, что МИД России сделал недостаточно для освобождения своих граждан.

Двое российских социологов — Максим Шугалей и Самер Суэйфан — были похищены в мае 2019 года, с тех пор они находятся в неофициальной тюрьме «Митига». Автор «Оперативной линии» призвал сотрудников МИД РФ отвлечься от обсуждения несостоявшихся дебатов между Марией Захаровой и Алексеем Навальным, подчеркнув, что им следует задуматься о более важных делах, которые еще не были сделаны.

«Надеюсь, отдельные должностные лица нашего МИДа оторвутся от увлекательного обсуждения несостоявшихся дебатов Маши и Лёши и задумаются о том, сколько ими ещё не сделано и сколько ещё предстоит не сделать», — отметил он.

Премьерный показ фильма состоится в 21:00 на телеканале НТВ. Режиссером ленты выступил Денис Нейманд, а главную роль в картине — Максима Шугалея — исполнил известный российский актер Кирилл Полухин.
 

Темы: Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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01.05.2020, 23:35
Гость: Андрей Первозванный

Неужели непонятно, кто они такие и зачем "попёрлись"? Эти ребята - герои и нужно их вынимать с кичи.
01.05.2020, 23:16
Гость: ???

Может этот фильм поможет понять, что делали эти "социологи" в объятой кровавой войной стране ? И кто их туда послал и зачем ?
01.05.2020, 21:54
Гость: Просто интересно?

В Ливии уже десять лет безвластие, идет гражданская война. Зачем эти социологи туда поперлись? Искать на пятую точку приключений? Ну, нашли.
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