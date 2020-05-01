Фильм «Шугалей» стал напоминанием о важных вопросах для МИД РФ

19:46

Сегодня, первого мая, на телеканале НТВ состоится премьера фильма «Шугалей» о незаконном удержании двух россиян в ливийской тюрьме «Митига». Telegram-канал «Оперативная линия» напомнил, что МИД России сделал недостаточно для освобождения своих граждан.

Двое российских социологов — Максим Шугалей и Самер Суэйфан — были похищены в мае 2019 года, с тех пор они находятся в неофициальной тюрьме «Митига». Автор «Оперативной линии» призвал сотрудников МИД РФ отвлечься от обсуждения несостоявшихся дебатов между Марией Захаровой и Алексеем Навальным, подчеркнув, что им следует задуматься о более важных делах, которые еще не были сделаны.

«Надеюсь, отдельные должностные лица нашего МИДа оторвутся от увлекательного обсуждения несостоявшихся дебатов Маши и Лёши и задумаются о том, сколько ими ещё не сделано и сколько ещё предстоит не сделать», — отметил он.

Премьерный показ фильма состоится в 21:00 на телеканале НТВ. Режиссером ленты выступил Денис Нейманд, а главную роль в картине — Максима Шугалея — исполнил известный российский актер Кирилл Полухин.

