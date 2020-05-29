Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

18:07

Основателя компании Miramax Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах еще четыре актрисы.

Имена гипотетических жертв не раскрываются. Однако среди них, например, фигурирует некая актриса, которую продюсер в 1994 году, якобы, заманил в номер отеля, долго домогался и, получив желаемое, потребовал молчать с угрозами негативно повлиять на ее карьеру, сообщает Lenta.Ru. На момент эпизода е было 17 лет. А 38-летняя женщина утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2008 году.

Два с половиной месяца назад Харви Вайнштейну был вынесен приговор, согласно которому он получил 23 года тюрьмы. Сам продюсер настаивал на том, что все его контакты с актрисами происходили по взаимному согласию.

