Кинопремьера «Хороший доктор»: Две главные профессии в эпоху ковид

Французская комедия с успехом прошла у себя на родине, а теперь радует и российских зрителей

В рождественскую ночь старый и ворчливый доктор остаётся на вызовах один. Смена предстоит хлопотная, а у эскулапа, как назло разыгралась мизантропия и болезнь спины. Алкогольные дозы не спасают положения, а лишь усугубляют его. Выхода, казалось бы, нет вовсе.

Но на одном из вызовов врач судьба сводит врача с молодым и очень любознательным разносчиком фастфуда. Курьер всегда мечтал стать медиком, хотя его познания в этой области ограничиваются странной уверенностью в том, что больных для их же безопасности лучше класть набок. Когда же подлинный доктор берет на себя роль интерактивного суфлера, тандем начинает работать на удивление эффективно. Впрочем, и забавных ситуаций тоже избежать не удастся.

Перед нами типичная добротная французская комедия в старомодном антураже. Архетипический дуэт добродушного недотепы и рассудительного психа а ля Пьер Ришар и Жерар Депардье по-прежнему работает безотказно. Создателям фильма удалось избежать чрезмерной жести и излюбленную современным французским кинематографом тему сексуальных перверсий. Ведь рождественская сказка должна и оставаться таковой.

Нельзя, однако, сказать, что фильм витает в безвоздушном пространстве. Курьер по национальности араб, коих во Франции сейчас немало. Особых трений с аборигенами у него не возникает. Но о шикарном жилье «понаехавший» грезит и, похоже, путь к осуществлению заветной мечты он все же нашел...

Дополнительный незапланированный юмор в комедии проявился благодаря эпопеи с коронавирусом. Не секрет ведь, что в условиях всей этой неразберихи самыми востребованными оказались две профессии - именно врач и курьер еды быстрого приготовления. Причем, жизнь все чаще преподносит метаморфозы, антонимичные основной интриге фильма. Так что ждём жизненного продолжения, в котором уже доктор сменит своего напарника.

Кадры с сайта kino-teatr.ru