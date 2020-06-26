Суд приговорил Кирилла Серебренникова к условному сроку

16:51

Оглашение приговора по делу «Седьмой студии» состоялось в Мещанском суде Москвы.

Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве и в хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных государством на разные театральные проекты. Кириллу Серебренникову назначили наказание в три года условно (плюс и штраф 200 тысяч рублей без запрета на управление учреждениями культуры). Такой же срок получил и обвиненный вместе с ним Юрий Итин (плюс штраф 200 тысяч рублей). Их подельнику Алексею Малобродскому назначили условное наказание в два года и штраф 300 тысяч рублей. Итину и Малобродскому запрещено управлять учреждениями культуры.

Софья Апфельбаум признана невиновной в мошенничестве. Ее суд уличил лишь в халатности, но поскольку суд рассматривает дело, относящееся к 2011-2014 годам, срок давности уже истек.

Поддержать Серебренникова к зданию суда пришла огромная толпа. Среди них – актеры Александр Кузнецов Ксения Раппопорт, Алиса Хазанова, Виктория Исакова, Юлия Ауг и Анатолий Белый, музыканты Рома Зверь, Марк Тишман, Oxxxymiron и Антон Севидов. По разным оценкам, к залу суда пришли 1000-2000 человек. Полицейские не раз призывали собравшихся сохранять «социальную дистанцию».

