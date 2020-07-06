Фильм с дочерью Майкла Джексона в роли Христа вызвал скандал

11:05

Снятая этой весной лента «Привычка» вызвала огромный скандал еще до своего выхода на экраны.

Главную роль в картине сыграла порнозвезда Белла Торн, героиня которой оказалась замешана в наркотическом инциденте. Чтобы спасти себе жизнь, она замаскировалась под монахиню. После этого к ней стал являться Иисус Христос, которого сыграла дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон.

На сайте Change.org появилась петиция против фильма, где он назван кощунственным «христианофобным трешем». Не видя ленты, авторы воззвания подозревают, что с фигурой Спасителя в женском обличье создатели «Привычки» попытались увязать лесбийскую тему. Под петицией уже стоит 296 тысяч подписей.

Продюсер фильма Кассиан Элвес развеял слухи о лесбийском подтексте картины. Он уточнил, что к главной героине является ее мать, одетая, как Христос.

