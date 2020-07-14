Звезда «Улиц Разбитых фонарей» заявил о похищении своего ребенка

18:34

Артист Георгий Поздняков, известный по фильмам «Улицы Разбитых фонарей» и «Ржев», заявил в правоохранительные органы о похищении собственного ребенка.

Актер привез детей погостить к маме своей экс-супруги, сообщает Пятый канал. Когда детишки гуляли с бабушкой, неизвестный посадил младшего отпрыска Позднякова в автомобиль и увез в сторону столицы.

Проверка показала, что ребенка увез нынешний сожитель бывшей жены артиста. Злоумышленник задержан.

