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Звезда «Улиц Разбитых фонарей» заявил о похищении своего ребенка

18:34 14.07.2020
Звезда «Улиц Разбитых фонарей» заявил о похищении своего ребенка
Кадры с сайта kino-teatr.ru

Артист Георгий Поздняков, известный по фильмам «Улицы Разбитых фонарей» и «Ржев», заявил в правоохранительные органы о похищении собственного ребенка.

Актер привез детей погостить к маме своей экс-супруги, сообщает Пятый канал. Когда детишки гуляли с бабушкой, неизвестный посадил младшего отпрыска Позднякова в автомобиль и увез в сторону столицы.

Проверка показала, что ребенка увез нынешний сожитель бывшей жены артиста. Злоумышленник задержан.
 

Темы: Криминогенная ситуация в России, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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