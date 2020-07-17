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Легендарный фильм Марлена Хуциева покажут на Каннском кинофестивале

13:22 17.07.2020
Легендарный фильм Марлена Хуциева покажут на Каннском кинофестивале
Кадры с сайта kino-teatr.ru

Драма Марлена Хуциева «Июльский дождь» войдет в ноябрьскую программу «Каннская классика» знаменитого кинофестиваля.

В общей сложности, в рамках данной программы представят четверть сотни художественных и семерку документальных лент, сообщает РИА Новости. Одна из них - «На последнем дыхании» Жана-Люком Годара, отмечающая в этом году 60-летие, выходила весной 2020 года и в повторный российский прокат.

Главные роли в «Июльском дожде» (1966) сыграли Евгения Уралова, Александр Белявский и Юрий Визбор. Песни последнего, наряду с произведениями Евгения Клячкина и Булата Окуджавы, звучат в кадре. «Июльский дождь» покажут в Каннах в отреставрированной редакции Карена Шахназарова, завершенной совсем недавно. 

Темы: Звезды российского кино, Каннский кинофестиваль, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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