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Сериал «Маша и Медведь» попал в топ-5 мировых брендов

10:24 28.07.2020
Сериал «Маша и Медведь» попал в топ-5 мировых брендов
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Современный российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь» угодил в пятерку мировых брендов.

Целевая аудитория сериала других стран охватывает девочек 6+. Именно в этой категории мультфильм, согласно исследованиям организации Kidz Global, оказался крайне востребован у европейских и латиноамериканских малышей. Напомним, что к настоящему моменту сериал «Маша и Медведь» переведен на 39 языков.

Новые серии посвящены самоизоляции. Маша убеждает детей не выходить из дома, рассказывая, что и без прогулок можно заняться массой интересных вещей – фотографированием, видосъемкой, рисованием и кукольным театром. Советует Маша не будить взрослых, если они еще спят, и убирать за собой.

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Мультфильм, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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28.07.2020, 12:14
Гость: «Маша и Медведь» переведен на 39 языков

На сколько языков народов России переведен сериал?
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