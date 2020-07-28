Сериал «Маша и Медведь» попал в топ-5 мировых брендов

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Современный российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь» угодил в пятерку мировых брендов.

Целевая аудитория сериала других стран охватывает девочек 6+. Именно в этой категории мультфильм, согласно исследованиям организации Kidz Global, оказался крайне востребован у европейских и латиноамериканских малышей. Напомним, что к настоящему моменту сериал «Маша и Медведь» переведен на 39 языков.

Новые серии посвящены самоизоляции. Маша убеждает детей не выходить из дома, рассказывая, что и без прогулок можно заняться массой интересных вещей – фотографированием, видосъемкой, рисованием и кукольным театром. Советует Маша не будить взрослых, если они еще спят, и убирать за собой.