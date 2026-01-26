NO ORDINARY SHOW SADE TRIBUTE, 3 апреля, ГКД

NO ORDINARY SHOW SADE TRIBUTE, 3 апреля, ГКД

3 апреля 2026 года в Кремлёвском дворце состоится уникальное NO ORDINARY SHOW, в рамках которого прозвучат легендарные хиты SADE в сопровождении симфонического оркестра

Этот концерт объединит популярные композиции с мощью и красотой симфонического исполнения, создавая незабываемое музыкальное шоу для ценителей качественной музыки и живого звука.

В рамках шоу будут исполнены самые узнаваемые и любимые композиции SADE, такие как Smooth Operator, No Ordinary Love, Cherish the Day, которые будут представлены в новых оркестровых аранжировках, даря зрителю свежее непривычное звучание и новый взгляд на известные хиты SADE. Зрители NO ORDINARY SHOW SADE TRIBUTE станут свидетелями яркого и мощного живого выступления, которое взорвет атмосферу эмоциями и музыкой.

Гости погрузятся в волшебный мир любимых мелодий, ностальгических чувств и вдохновения. Каждая нота и каждое слово будут наполнены страстью к искусству и глубоким уважением к наследию SADE, которая является кумиром для миллионов поклонников по всему миру.

Это шоу создано для тех, кто ценит истинное музыкальное искусство и предпочитает атмосферу высокой культуры: это возможность услышать любимые песни по-новому, почувствовать каждую ноту и пережить настоящие эмоции.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального праздника и насладиться шедеврами SADE в сопровождении симфонического оркестра!

Продолжительность: 2 часа без антракта.

Начало в 19.00.

