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Чулпан Хаматова станет супругой невидимого физика

13:03 26.08.2020
Чулпан Хаматова готовится сыграть главную роль в фантастической драме «Невидимый
Чулпан Хаматова © KM.RU, Сергей Петров

Чулпан Хаматова готовится сыграть главную роль в фантастической драме «Невидимый мой».

Актриса перевоплотится в супругу физика, которого после аварии окружающие перестали видеть, сообщает ТАСС. Тем не менее, он дает о себе знать жене. Об этом рассказал режиссер картины Антон Бильжо на защите в Минкульте РФ.

Создатели картины рассчитывают получить от государства на производство 40 миллионов рублей. Лента снимается совместно с Польшей.  

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