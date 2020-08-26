Чулпан Хаматова станет супругой невидимого физика

13:03

Чулпан Хаматова готовится сыграть главную роль в фантастической драме «Невидимый мой».

Актриса перевоплотится в супругу физика, которого после аварии окружающие перестали видеть, сообщает ТАСС. Тем не менее, он дает о себе знать жене. Об этом рассказал режиссер картины Антон Бильжо на защите в Минкульте РФ.

Создатели картины рассчитывают получить от государства на производство 40 миллионов рублей. Лента снимается совместно с Польшей.