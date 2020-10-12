Стивен Кинг расхвалил российский сериал «Эпидемия»

18:03 12.10.2020

Король ужасов Стивен Кинг крайне лестно отозвался об отечественном хоррор-сериале «Эпидемия».

В Твитере американского фантаста фильм назван «дьявольски хорошим», передает РИА Новости. Также писатель выделил 4 повода посмотреть «Эпидемию», написав, что там свирепствует чума, все пьют водку и очень вредный ребенок. Позже Стивен Кинг добавил, что это — спагетти вестерн, правда — с обилием снежных пейзажей.

В «Эпидемии» главный герой вывозит старую и новую жену со своими детьми в уединенный домик в Карелии, чтобы спастись о накрывшей Москву смертельно опасной эпидемии.