Знаменитый шведский кинофестиваль пройдет для единственного зрителя

14:54 2.02.2021

Гетеборгский кинофестиваль в Швеции пройдет в этом году для одного зрителя.

Первоначально в связи с коронавирусными ограничениями шведы вообще не собирались проводить свой постоянный кинофорум. Но в итоге было принято решение организовать фестиваль на безлюдном острове Хамнескар и пригласить туда медсестру-киноманку Лизу Энрот, сообщает РИА Новости. Теперь в период с 29 января по 8 февраля девушка осилит 60 конкурсных фильмов.

Кандидатура Лизы была выбрана из 12 000 заявок. Организаторы остановили на ней свой выбор потому, что девушка находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, забирая у больных анализы и утешая страждущих. Компанию в просмотре фильмов медсестре составит лишь знаменитый маяк Патер Ностер.