Отреставрированный «Июльский дождь» Хуциева вновь выйдет в прокат

«Июльский дождь» Хуциева вновь выйдет в прокат

Культовый советский фильм Марлена Хуциева «Июльский дождь» был подвергнут реставрации и выйдет в таком виде в повторный прокат.

Первый спецпоказ обновленной картины на большом экране состоится 18 октября в московском зале «Октябрь». По окончании показа картины пройдет ее обсуждение с именитым кинокритиком Антоном Долиным. В прокат она выйдет и в других городах, список которых будет сообщен дополнительно.

Реставрация фильма оказалась очень энергоемким процессом ввиду ветхости пленки, на которую лента была снята еще в 1966 году. Фильм стал манифестом поколений «шестидесятников» и был весьма ценим творцами более поздних периодов, например — основателем «Гражданской обороны» Егором Летовым.  

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