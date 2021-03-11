Владимир Меньшов будет баллотироваться в Госдуму

13:32 11.03.2021

Режиссер Владимир Меньшов планирует избираться в Государственную Думу России.

Создатель фильма «Москва слезам не верит» предпочел баллотироваться от партии «Справедливая Россия — За правду», о чем сообщил журналистам один из ее представителей. Выдвигаться Владимир Меньшов намерен по Москве.

Некоторое время назад стало известно, что в Госдуму собирается Анатолий Вассерман, однако партию для себя он пока не выбрал. А вот создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста.