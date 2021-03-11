Владимир Меньшов будет баллотироваться в Госдуму

Владимир Меньшов будет баллотироваться в Госдуму

Режиссер Владимир Меньшов планирует избираться в Государственную Думу России.

Создатель фильма «Москва слезам не верит» предпочел баллотироваться от партии  «Справедливая Россия — За правду», о чем сообщил журналистам один из ее представителей. Выдвигаться Владимир Меньшов намерен по Москве.

Некоторое время назад стало известно, что в Госдуму собирается Анатолий Вассерман, однако партию для себя он пока не выбрал. А вот создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 11.03.2021, 18:54
    Гость: Шило

    Хороший режистер, хороший артист, ну что их так в политику тянет!? Ну не получается у них, спорцменов и артистов, политика!

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