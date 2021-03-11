Владимир Меньшов будет баллотироваться в Госдуму
Режиссер Владимир Меньшов планирует избираться в Государственную Думу России.
Создатель фильма «Москва слезам не верит» предпочел баллотироваться от партии «Справедливая Россия — За правду», о чем сообщил журналистам один из ее представителей. Выдвигаться Владимир Меньшов намерен по Москве.
Некоторое время назад стало известно, что в Госдуму собирается Анатолий Вассерман, однако партию для себя он пока не выбрал. А вот создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Куда бы не уходил СОВЕСТКИЙ человек, ему свойственно вернутся в социализм....
Мало нам Думе играющих на гуслях и свирелях?
на пути к депутатскому корыту.
еще все впереди.
Хороший режистер, хороший артист, ну что их так в политику тянет!? Ну не получается у них, спорцменов и артистов, политика!