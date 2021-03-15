«Дорогие товарищи!» Кончаловского не попали в список номинантов на «Оскар»

17:05 15.03.2021

Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не попала в список номинантов на премию «Оскар».

Та же участь постигла и документальный фильм «Гунда» Виктора Косаковского, сообщает РИА Новости. В итоге в номинацию «Иностранный художественный фильм», где могли бы быть «Дорогие товарищи!», теперь входят «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Лучшая пора» Цзен Госяна (Гонконг), «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния), драма «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья (Тунис) и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).

Фильм «Дорогие товарищи!» повествует о расстреле стихийной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.