«Дорогие товарищи!» Кончаловского не попали в список номинантов на «Оскар»
Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не попала в список номинантов на премию «Оскар».
Та же участь постигла и документальный фильм «Гунда» Виктора Косаковского, сообщает РИА Новости. В итоге в номинацию «Иностранный художественный фильм», где могли бы быть «Дорогие товарищи!», теперь входят «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Лучшая пора» Цзен Госяна (Гонконг), «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния), драма «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья (Тунис) и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).
Фильм «Дорогие товарищи!» повествует о расстреле стихийной демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кончаловскому нужно было снимать фильм про расстрел белого дома в 1993 пьяным ЕБН,точно бы в номинанты попал.
Для:Ивана Абсолютно с Вами согласна! Он еще писал книги,прочитав которые,я пришла к выводу,что Кончаловский законченный подлец. Он умудрился прожить целую жизнь и ничего доброго в своей жизни не сделать,а свою дочь так вообще сгубил. А память о нем останется,как тире между датами.......
таких фильмов в синих тонах пруд пруди
кончаловский андрон - старый, бездарный, липовый режиссёришка. До последних дней своих будет вредить нашей стране.
Анисоветчики не в тренде.