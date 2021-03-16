России предсказали скорый дефицит отечественного кино
Советник президента России по культуре Владимир Толстой спрогнозировал неминуемый дефицит российского кино.
Эксперт озвучил реальную угрозу нехватки в 2023-2024 годах нехватки достойных отечественных фильмов в прокате, сообщает Интерфакс. По мнению Толстого, эта ситуация вызвана резко снизившимся финансированием нашего кино по сравнению с предыдущими годами. Из-за этого, по его мнению будет явная недостача как зрительских, так и авторских лент.
Владимир Толстой уверен, что придется убеждать президента в изменении этой ситуации. Если все останется на таком же уровне, как сейчас, то Фонд кино сможет поддерживать лишь 12-13 фильмов в год вместо 50-ти. А это значит, что доля иностранных лент возрастет в российских кинотеатрах до 90%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Здесь небольшое упущение, не привели цифры, на сколько меньше стали финансировать. Скорей всего деньги выделяют, но они изчезают. Это последствие того, что культурой руководил араб-мигрант, который навёл здесь свои порядки.
Вначале наснимают дешевых кинопасквилей, типо, "9-я рота", а потом удивляются почему народ не ходит российское кино смотреть.
Кино тут сняли, римейк "Угрюм-река". Полный мрак.
Какая-то рыжая актрисуля пытает выдавить из себя роковую женщину.
Смешно.
Пытается с Чурсиной соперничать. Бу-га-га....
Ну почему не смотрят, вот про дворец 115 млн просмотров.
Но снимать такое хорошее кино не все хотят, ведь за него сажают в тюрьму. Проще снимать разные притяжения/вторжения или копировать штампы голливуда.
Пошлый юмор,порнографию, все списанное с Голливуда?
Отечественные фильмы себя не окупают потому, что их никто не смотрит.
А если их никто не смотрит, то тогда зачем их снимать?