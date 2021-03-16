России предсказали скорый дефицит отечественного кино

России предсказали скорый дефицит отечественного кино

Советник президента России по культуре Владимир Толстой спрогнозировал неминуемый дефицит российского кино.

Эксперт озвучил реальную угрозу нехватки в 2023-2024 годах нехватки достойных отечественных фильмов в прокате, сообщает Интерфакс. По мнению Толстого, эта ситуация вызвана резко снизившимся финансированием нашего кино по сравнению с предыдущими годами. Из-за этого, по его мнению будет явная недостача как зрительских, так и авторских лент.

Владимир Толстой уверен, что придется убеждать президента в изменении этой ситуации. Если все останется на таком же уровне, как сейчас, то Фонд кино сможет поддерживать лишь 12-13 фильмов в год вместо 50-ти. А это значит, что доля иностранных лент возрастет в российских кинотеатрах до 90%.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2021, 16:01
    Гость: Идиот

    Здесь небольшое упущение, не привели цифры, на сколько меньше стали финансировать. Скорей всего деньги выделяют, но они изчезают. Это последствие того, что культурой руководил араб-мигрант, который навёл здесь свои порядки.

  2. 16.03.2021, 15:49
    Гость: личный опыт

    Вначале наснимают дешевых кинопасквилей, типо, "9-я рота", а потом удивляются почему народ не ходит российское кино смотреть.
    Кино тут сняли, римейк "Угрюм-река". Полный мрак.
    Какая-то рыжая актрисуля пытает выдавить из себя роковую женщину.
    Смешно.
    Пытается с Чурсиной соперничать. Бу-га-га....

  3. 16.03.2021, 15:40
    Гость: Бобёр

    Ну почему не смотрят, вот про дворец 115 млн просмотров.
    Но снимать такое хорошее кино не все хотят, ведь за него сажают в тюрьму. Проще снимать разные притяжения/вторжения или копировать штампы голливуда.

  5. 16.03.2021, 14:59
    Гость: Ха

    Отечественные фильмы себя не окупают потому, что их никто не смотрит.
    А если их никто не смотрит, то тогда зачем их снимать?

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