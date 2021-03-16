России предсказали скорый дефицит отечественного кино

13:03 16.03.2021

Советник президента России по культуре Владимир Толстой спрогнозировал неминуемый дефицит российского кино.

Эксперт озвучил реальную угрозу нехватки в 2023-2024 годах нехватки достойных отечественных фильмов в прокате, сообщает Интерфакс. По мнению Толстого, эта ситуация вызвана резко снизившимся финансированием нашего кино по сравнению с предыдущими годами. Из-за этого, по его мнению будет явная недостача как зрительских, так и авторских лент.

Владимир Толстой уверен, что придется убеждать президента в изменении этой ситуации. Если все останется на таком же уровне, как сейчас, то Фонд кино сможет поддерживать лишь 12-13 фильмов в год вместо 50-ти. А это значит, что доля иностранных лент возрастет в российских кинотеатрах до 90%.