Президент Венесуэлы будет бороться с демонами в фильме с участием Сигала

14:24 6.05.2021

Глава Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал съемки совместного фильма с актером Стивеном Сигалом.

Президент подчеркнул в Твитере, что провел очень теплую и душевную встречу с артистом. Мадуро с улыбкой добавил, что планирует снять фильм под названием «Nico Maduro de tumbar» вместе с Сигалом. Уточнять, пошутил он или нет, президент не стал.

Описывая сюжет кинокартины, Мадуро рассказал, что они с Сигалом будут бороться с демонами, и показал несколько рубящих движений руками. Также венесуэльский лидер похвастался подарком голливудского актера — самурайским мечом. «Кто теперь свяжется со мной?», - задал он риторический вопрос.

