Президент Венесуэлы будет бороться с демонами в фильме с участием Сигала

Мадуро будет бороться с демонами в фильме с участием Сигала

Глава Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал съемки совместного фильма с актером Стивеном Сигалом.

Президент подчеркнул в Твитере, что провел очень теплую и душевную встречу с артистом. Мадуро с улыбкой добавил, что планирует снять фильм под названием «Nico Maduro de tumbar» вместе с Сигалом. Уточнять, пошутил он или нет, президент не стал.

Описывая сюжет кинокартины, Мадуро рассказал, что они с Сигалом будут бороться с демонами, и показал несколько рубящих движений руками. Также венесуэльский лидер похвастался подарком голливудского актера — самурайским мечом. «Кто теперь свяжется со мной?», - задал он риторический вопрос.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.05.2021, 18:13
    Гость: Stalker

    Живьем брать демонов. А дальше как по советскому фильму, когда за "демонами" целая рать бегала. В новом фильме во главе с президентом Венесуэлы.

Выбор читателей
Министр иностранных дел РФ всерьез противопоставляет хорошую жизнь и патриотизм
Пролог к мировой антиутопии: в чем угроза от запрета YouTube-каналов независимых СМИ на Украине?
«Воруют, врут и богу молятся». В Саратове ветеран отчитала Володина
Дачников предупредили о штрафах за одуванчики, ромашку и мяту на участках
Избранное
А если «обнулить» еще и Госдуму?
Кинопремьера «Райя и последний дракон»: праздник общей беды
«Нужно убрать коронавирусный психоз»: 1 сентября сулит сплошные проблемы
Комиссия Шидловского – бессмысленный итог «Кровавого воскресенья»
Почему падает рубль: интересы финансовых спекулянтов против народа России
Как бросить курить?
Что общего между делом «вагнеровцев» и заговором с целью убийства Лукашенко
«Всегда очень остро выступает»: дело Шереметьева — еще один удар по оппозиции?
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
«Роспотребнадзор не справляется по срокам»: родители учеников «ковидных» классов проходят все круги ада
«Довели до всего этого, а он виноват?»: чем оправдывают пнувшего в живот женщину полицейского