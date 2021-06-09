Как стать актером театра, кино, дубляжа: все, что нужно знать новичку

18:32 9.06.2021

Стать актером кино или театра непросто.

Нужно не только иметь талант и желание, но и быть готовым к упорному труду, продолжительному обучению, возможным неудачам на пути к цели. Расскажем о том, как воплотить мечту в реальность, рассмотрим вузы, в которых обучают профессиональных актеров.

С чего начать свой путь в карьере

Чтобы стать популярным артистом, нужно в первую очередь:

Забыть о стереотипах. Актер не наслаждается лаврами славы, а работает по ненормированному графику, часто ездит в командировки. Его заработок, как правило, нестабилен.

Учитывать конкуренцию. С каждым днем все большее количество молодых людей мечтает сниматься в кино. Чтобы пробиться, нужно много и упорно работать, порой превозмогая себя.

Объективно себя оценивать. Зная свои плюсы и минусы, вы будете четко понимать, над чем следует поработать. Полезно также профессиональное мнение со стороны.

Известными актерами становятся люди, которые регулярно совершенствуют умения. Какие – расскажем дальне.

Какими навыками должен владеть будущий актер

Что нужно сделать, чтобы стать настоящим актером? В первую очередь, важно позаботиться о развитии всех необходимых профессиональных навыков. Даже если человек действительно талантлив, ему нужно будет постоянно совершенствоваться и развивать дополнительные умения. Расскажем, какие скиллы важны в театральном искусстве.

Внешние данные

Чтобы стать актером или актрисой, обязательно нужно презентабельно выглядеть. И тут речь не о том, чтобы до седьмого пота заниматься в спортзале или тратить все свободные деньги на косметолога. Профессиональных артистов приглашают на разные роли: роскошных красавиц и коварных преступниц, смелых полицейских и отъявленных маньяков, пожилых людей и творческих личностей, мачо и ботанов. Главное для актера – иметь свою изюминку, чем-то выделяться на фоне других и запоминаться зрителю.

Харизма

Человек, который снимается в кино или играет на сцене театра, должен быть обаятельным. Понятие харизмы включает в себя:

умение «заражать» окружающих своими эмоциями и при этом ощущать их чувства;

навык контролировать эмоции в нужный момент;

способность выражать мысли, воздействовать на зрителя не только эмоционально, но и словесно.

Кроме того, харизматичный человек обладает живой мимикой. Над ней тоже нужно постоянно работать.

Творческая профессия актера предполагает отсутствие зажатости и стеснения. Харизматичный человек смеется и гневается от души, занимает расслабленные позы, не суетится и не сутулится. Лучшими актерами становятся те люди, которые верят в себя и положительно относятся к жизни.

Общительность

Проблема начинающих артистов в том, что они стесняются взаимодействовать с другими людьми. А ведь именно коммуникабельные личности:

эффектно представляют себя на кастингах;

легко заводят полезные знакомства;

продуктивно общаются с режиссерами и получают лучшие роли.

Заниматься развитием общительности нужно с раннего возраста. Если ребенок 10-14 лет хочет стать актером, но при этом ведет себя молчаливо и скромно, нужно срочно исправлять ситуацию. Специалисты рекомендуют не только расширять круг общения, по и посещать курсы актерского мастерства, ораторские мастер-классы.

Целеустремленность

Знаменитыми актерами не становятся за один день. Важно постоянно закалять свой характер, становиться все упорнее и непоколебимее. На пути к славе будет много взлетов и падений, поэтому в выигрыше останется тот, кто не бросит мечту на полпути.

Для развития твердости характера посещать театральные курсы явно недостаточно. Желательно завести какое-то полезное хобби, например, приучить себя к занятиям спортом, формирующим самодисциплину. Важно придерживаться определенного графика, соблюдать режим работы и отдыха.

Правильная речь

Чтобы стать артистом, недостаточно получить образование в профильном вузе. Нужно работать над своей речью самостоятельно, ведь слишком тихий, невнятный голос в этой профессии точно не помощник. Хороший актер должен:

иметь отличную дикцию – в этом помогут курсы ораторского мастерства;

уметь правильно, четко, грамотно выражать мысли (или сценарий) без слов-паразитов;

владеть правильными интонациями;

иметь хорошее произношение.

В актерской профессии артистам часто приходится говорить на иностранных языках. Это должно звучать максимально натурально. Оптимальным решением станут разговорные курсы в свободное время.

Хорошая память

Говоря о том, как стать актером, нужно хотеть постоянно развиваться во всех направлениях. Память требует особого внимания, ведь творческим людям приходится учить длинные сценарии. Успешную карьеру без этого навыка не построишь.

Чтобы тренировать память, можно:

регулярно заниматься арифметическими задачами;

читать больше познавательной литературы;

заучивать стихи и отрывки из текстов;

регулярно повторять полученную информацию.

Помните, что профессия актрисы или актера требует не механического зазубривания сценария. Важно уметь импровизировать в непредвиденной ситуации. То есть если вы даже забудете фразу слово в слово, то при наличии хорошей памяти сможете правильно воспроизвести ее смысл.

Чувство ритма

Об этом достаточно непростом навыке писал даже Станиславский. Данное качество должно помогать начинающему актеру как можно лучше демонстрировать эмоции и чувства его персонажа. Меняя темп, артист меняет гамму чувств и переживаний. Правильное ощущение ритма позволяет выражать замешательство и тревогу, уверенность и удивление, гнев и другие эмоции персонажа. Начинающим рекомендуется к изучению книга Константина Станиславского «Работа актёра над собой в творческом процессе переживания».

Куда пойти учиться, чтобы стать актером

Конечно, можно стать актером без образования, но именно обучение в хорошем месте дает представителям творческой профессии необходимую базу. В учебных заведениях формируется стойкость и сила духа, без чего артисту точно не пробиться к вершине.

Рассмотрим наиболее популярные места для обучения артиста:

Московская школа кино открылась в 2012 году и предложила студентам новый формат образования. Для развития актерского таланта подопечных тут используется лучший российский и международный опыт в сфере подготовки специалистов творческих профессий.

Студентам нравится, что:

школа постоянно расширяет технологические ресурсы и развивает новые направления;

основную часть времени преподаватели уделяют практической отработке полученных знаний;

в учебном заведении можно заводить множество полезных знакомств, которые, несомненно, пригодятся в будущем.

Преподаванием в школе занимаются известные артисты, которые знают современные требования киноиндустрии к актерам и помогают студентам им соответствовать. Результат работы команды поражает: каждый год в титрах самых кассовых кинолент встречаются выпускники Московской школы кино.

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)

«Классический» театральный вуз, существующий с далекого 1919 года. Программы актерского образования позволяют получить различные профессии:

артиста кино и театра;

кинодраматурга;

режиссера;

кино- и видеокритика;

продюсера и т.д.

У ВГИКа есть собственная Учебная киностудия со съемочными павильонами, соответствующей техникой, реквизитом, декорациями.

Московский государственный институт культуры

МГИК считается одним из крупнейших центров отечественного образования в области культуры и искусства. Тут обучаются актеры, режиссеры, хореографы, музыканты, специалисты в сфере масс медиа.

Абитуриентов привлекает возможность поступления на бюджет. Например, в 2021 году предусмотрено более 370 бесплатных мест для бакалавриата и специалитета. Студенты проходят практику в организациях культуры и искусства, event-агентствах, компаниях индустрии туризма.

Российский институт театрального искусства (ГИТИС)

Институт предлагает профессиональное образование по разным направлениям: актерское, режиссерское, музыкальное, театроведческое, балетмейстерское и т.д. Вуз считается крупнейшим среди всех театральных в Европе. Обучение проводят преподаватели с актерским опытом. Специалистами вуза также создана Лаборатория будущего театра ГИТИСа, которая выполняет как творческую, так и исследовательскую работу.

Университет Синергия

Российский негосударственный вуз открыл свои двери для студентов в 1995 году. Учреждение делает ставку на развитие практических навыков, которые помогут стать успешным актером:

умение раскованно двигаться на сцене и воплощать идеи режиссера;

занятия гимнастикой, спортивными танцами, конным спортом;

развитие навыков сценической речи;

изучение базы работы на ТВ, занятия для будущих актеров дубляжа.

Таким образом, в вузе можно получить практически любую актерскую специальность.

А можно ли стать актером без образования

Чтобы получить будущую профессию, необязательно учиться в популярном вузе. Стать актером без актерского образования смогли Рассел Кроу, Кристиан Бейл, Дженнифер Лоуренс и сам Джонни Депп. Тем не менее, всем этим артистам пришлось приложить немало усилий ради славы.

Для будущей карьеры нужно:

постоянно развивать таланты, посещая соответствующие курсы и всесторонне развиваясь (спорт, иностранные языки, ораторское мастерство);

быть смелым и пробивным: отслеживать информацию о кастингах и участвовать в любых светских мероприятиях;

стремиться к популярности современными методами: например, актерскую карьеру можно начать с ведения Instagram или TikTok, съемок коротких роликов, вайнов.

Кроме того, актерское искусство требует гибкости. Нужно уметь сниматься в студии и на открытом воздухе, в экзотических местах и т.д. Иногда начинающие артисты советуют начинать с дубляжа – озвучивания фильмов и мультфильмов, которые переводятся с иностранного языка. Главное в этой сфере – обладать четкой дикцией и приятным голосом. Это основные навыки для актера озвучки.

ВАЖНО. Помните, что путь будущего артиста начинается с маленьких шагов. Придется довольствоваться скромными ролями, проводить много часов на съемочной площадке, репетировать как в дневное, так и в ночное время, несмотря на выходные и праздники. Если вы готовы ко всем трудностям во имя поставленной цели, то точно достигнете желаемых результатов.

На какую зарплату может рассчитывать начинающий актер

Так как роли в кино и театре поначалу весьма скромны, будьте готовы первое время довольствоваться небольшим доходом. Зарплата обычно зависит от категории роли, всего их предусмотрено до 8. Новички ориентируются на 7 и 8 категорию (начинающие и массовка). Зарплата за 1 съемочный день актера может составлять от 15 до 90 долларов. Чем серьезнее роль и больше опыт артиста, тем солиднее награда. Исполнители главных ролей зарабатывают около 1500-3000 долларов в день.

Конечно, гонорары за съемку фильмов выше, чем за театральные выступления. Конкретные условия зависят от многих факторов (например, востребованности театральной постановки, требований к актеру и т.д.).

Где начинающему актеру найти работу

Сразу после актерских курсов или вуза устроиться на работу совсем непросто из-за высокой конкуренции. Наш совет – принимать любые предложения и постепенно нарабатывать опыт.

Вы можете проявить свое актерское мастерство в:

Театре . Как правило, начинающим дают небольшие роли. Постепенно вас могут заметить и начать предлагать более интересную работу.

Массовке в кино . Или же в ролях второго плана. Такой вариант оптимален для тех, кто решил развиваться в профессии актера в большом городе. В Москве гораздо чаще снимаются фильмы, чем в провинциальных городах, значит, шансы найти работу выше.

На телевидении . Можно принять предложение о съемке в рекламе или попробовать себя в роли ведущего развлекательной программы.

В социальных сетях. Например, иногда встречаются объявления о поиске ведущих для молодежных программ в YouTube или Instagram. Допустим, вам нужно будет проводить интервью известных личностей.

Как пройти кастинг

Прежде чем отправиться на кастинг, следует составить портфолио. В нем должны быть отражены все ваши сильные стороны, как успешного актера:

информация об образовании или сертификаты о прохождении курсов профессионального мастерства;

данные о дополнительных навыках: владеете ли иностранными языками, умеете ли играть на музыкальных инструментах, есть ли опыт участия в КВН и т.д. Любые умения могут сыграть вам на руку;

полезно будет добавить краткий 2-минутный ролик, в котором вы презентуете свои способности или показываете себя в естественном образе. Например, можно подготовить материал, отснятый на условиях TFP.

Свое портфолио размещайте не только на сайтах по поиску работы. Отправляйте материал в актерские центры и агентства, продюсерские организации.

Нервничаете перед кастингом? Прислушайтесь к рекомендациям талантливых и опытных актеров:

Будьте готовы к мероприятию. Соберите всю информацию о кастинге: организатор, режиссер, формат и т.д. Если ваши знакомые уже сотрудничали с этими людьми, нелишним будет попросить несколько советов. Выложитесь по максимуму. Выполните все требования для участия в кастинге. Например, вас могут попросить выучить отрывок из определенного произведения (к примеру, для артиста театра) либо подготовить танцевальный номер. Даже если требования кажутся необычными, их все равно следует выполнять, чтобы произвести впечатление. Будьте спокойны. Страх и неуверенность – большая ошибка будущих актеров. Это не последний ваш кастинг в кино, так что нервничать нет никакого смысла. Чем увереннее вы себя ведете, тем выше шанс успеха. Не закрывайтесь от людей жестами и не говорите слишком тихо. Помните о правилах этикета. Отключите звук на телефоне, прибудьте на кастинг вовремя. Найдите свою изюминку. Умение отличаться от других сыграет вам на пользу. Можно удивить аудиторию необычным монологом или действием, выбор за вами. Главное – чтобы это выглядело естественно, в рамках вашего образа. Воспринимайте критику как стимул к развитию. Замечания на кастинге – отличный повод совершенствоваться дальше. Выслушивайте критику спокойно, не перебивая и не вступая в споры.

Непоколебимая вера в себя и любовь к профессии – вот два кита, на которых основывается будущий успех. Популярными артистами не рождаются, а становятся благодаря работе над собой и целеустремленности.