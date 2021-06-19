Госдума научит онлайн-сервисы измерять аудиторию в интернете
Госдума приняла в третьем чтении закон о едином измерителе аудитории в интернете.
Документ касается онлайн-сервисов. Предполагается применить механизмы и практики подсчета пользователей наподобие того, как это делается с аудиторией телевидения. «Для обеспечения актуальности, полноты, открытости и достоверности данных, полученных в результате исследований объема аудитории, в законопроекте предлагается распространить зарекомендовавший себя механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в Сети», – говорится в пояснительной записке.
Ответственную за измерение организацию до 1 октября назначит Роскомнадзор. Во втором чтении в документ были внесены поправки, уточняющие, что уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории может выступать только российское юридическое лицо. При этом доля иностранного владения им ограничивается 20% от уставного капитала.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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контроль за Вашим ПРАВОМ Говорить.. вот что это все означает.
они НЕ Могут Существовать, Если вы Свободны.
и они Отнимают эту свободу у вас на глазах, пока вы спите пялясь в футбол и дегенератов из шоубизнеса.