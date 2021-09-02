Панкратов-Черный согласился с Шукшиной: народ довели до отчаяния

08:15 2.09.2021

Александр Панкратов-Черный солидаризовался с Марией Шукшиной, которая заявила, что вирус бескультурья намного коварнее коронавируса.

Актер посетовал, что культуре нынешние люди предпочитают низменные ценности, а любителей искусства все меньше. «Она правильно сказала, - сказал Панкратов-Черный News.Ru. - Я с этим абсолютно согласен. Народ довели до отчаяния, и он заинтересован только в том, чтобы согрется-подогреться и нажиться, и побольше денег хапать, поэтому духовные и нравственные ценности отодвигаются на второй план», — заявил Панкратов-Черный, назвав культуру «кислородом духовности человеческой».

Особое внимание артист уделил проблеме режиссеров, из которых 90% после окончания профильного факультета не могут найти работу, в то время, как в кино идут «какие-то странные персонажи без образования, а результат мы видим».