Панкратов-Черный согласился с Шукшиной: народ довели до отчаяния

Панкратов-Черный защитил с Шукшиной от бескультурья отчаявшийся народ

Александр Панкратов-Черный солидаризовался с Марией Шукшиной, которая заявила, что вирус бескультурья намного коварнее коронавируса.

Актер посетовал, что культуре нынешние люди предпочитают низменные ценности, а любителей искусства все меньше. «Она правильно сказала, - сказал Панкратов-Черный News.Ru. - Я с этим абсолютно согласен. Народ довели до отчаяния, и он заинтересован только в том, чтобы согрется-подогреться и нажиться, и побольше денег хапать, поэтому духовные и нравственные ценности отодвигаются на второй план», — заявил Панкратов-Черный, назвав культуру «кислородом духовности человеческой». 

Особое внимание артист уделил проблеме режиссеров, из которых 90% после окончания профильного факультета не могут найти работу, в то время, как в кино идут «какие-то странные персонажи без образования, а результат мы видим».  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.09.2021, 12:26
    Гость: Панкрату Чёрному

    Уж,чья бы корова мычала,а твоя должна молчать наглухо. Проституты и проститутки от "культурки".

  4. 02.09.2021, 11:08
    Гость: www

    Должен напомнить. Когда валили союз, артисты и кинодеятели первые орали, что их душили, не давали работать, и теперь они всем покажут свои таланты.. Сам Панкрат.черн. в 90ые в откровенных деградатских фильмах снимался, счас о культуре заголосил.

  5. 02.09.2021, 11:03
    Гость: Alexander der Große

    Приятно видеть, что даже актёры заметили бескультурье. Но очень интересно, о чём они думают играя в тупых сериалах?

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