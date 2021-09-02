Панкратов-Черный согласился с Шукшиной: народ довели до отчаяния
Александр Панкратов-Черный солидаризовался с Марией Шукшиной, которая заявила, что вирус бескультурья намного коварнее коронавируса.
Актер посетовал, что культуре нынешние люди предпочитают низменные ценности, а любителей искусства все меньше. «Она правильно сказала, - сказал Панкратов-Черный News.Ru. - Я с этим абсолютно согласен. Народ довели до отчаяния, и он заинтересован только в том, чтобы согрется-подогреться и нажиться, и побольше денег хапать, поэтому духовные и нравственные ценности отодвигаются на второй план», — заявил Панкратов-Черный, назвав культуру «кислородом духовности человеческой».
Особое внимание артист уделил проблеме режиссеров, из которых 90% после окончания профильного факультета не могут найти работу, в то время, как в кино идут «какие-то странные персонажи без образования, а результат мы видим».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это поступок! "Это SOS"! Звезду Героя России Марии Васильевне Шукшиной!
Уж,чья бы корова мычала,а твоя должна молчать наглухо. Проституты и проститутки от "культурки".
Ещё одни враги царя, кого обвинят в экстремизме.
Должен напомнить. Когда валили союз, артисты и кинодеятели первые орали, что их душили, не давали работать, и теперь они всем покажут свои таланты.. Сам Панкрат.черн. в 90ые в откровенных деградатских фильмах снимался, счас о культуре заголосил.
Приятно видеть, что даже актёры заметили бескультурье. Но очень интересно, о чём они думают играя в тупых сериалах?