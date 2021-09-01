Мария Шукшина рассказала о вирусе бескультурья, который опаснее ковида

14:58 1.09.2021

Награжденная Михаилом Мишустиным Мария Шукшина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени сделала громкие заявления о вирусе бескультурья.

Актриса заявила о том, что этот бич гораздо опаснее, чем COVID-19. «Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль на груди за заслуги перед Отечеством, нужно об отечестве и говорить, говорить правду, - передает ее слова РИА Новости. - А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя, и примеров исторических тому масса».

Актриса заявила, что безнравственность неизбежно ведет к деградации нации. «Культура речи, культура общения убивается на глазах, людей стравливают друг с другом. Невооруженным взглядом видно, что идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить», - подчеркнула Шукшина.