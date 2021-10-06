Китайцы профинансируют съемки трех новых сезонов «Тимы и Томы»

09:43 6.10.2021

Китайская компания Alibaba Group выделит средства на съемки новых сезонов анимационного сериала «Тима и Тома».

В ответ принадлежащая группе платформа Youku Kids получит эксклюзивные права на трансляцию трех новых сезонов в Китае, сообщает РБК.

«Тима и Тома» — комедийный анимационный сериал, ориентированный на дошкольников в возрасте от трех до пяти лет. В центре сюжета — бегемотик Тима и слоненок Тома. Авторы идеи — Ольга Титова и Илья Березницкас, продюсирует сериал Илья Попов — соавтор идеи «Смешариков», флагманского проекта «Рики». Производством занимается студия компьютерной анимации «Петербург».

В прокат уже вышло 104 эпизода длительностью пять минут каждый. Количество подписчиков канала «Тима и Тома» на YouTube превышает 300 тыс., количество просмотров — 211 млн.