Китайцы профинансируют съемки трех новых сезонов «Тимы и Томы»
Китайская компания Alibaba Group выделит средства на съемки новых сезонов анимационного сериала «Тима и Тома».
В ответ принадлежащая группе платформа Youku Kids получит эксклюзивные права на трансляцию трех новых сезонов в Китае, сообщает РБК.
«Тима и Тома» — комедийный анимационный сериал, ориентированный на дошкольников в возрасте от трех до пяти лет. В центре сюжета — бегемотик Тима и слоненок Тома. Авторы идеи — Ольга Титова и Илья Березницкас, продюсирует сериал Илья Попов — соавтор идеи «Смешариков», флагманского проекта «Рики». Производством занимается студия компьютерной анимации «Петербург».
В прокат уже вышло 104 эпизода длительностью пять минут каждый. Количество подписчиков канала «Тима и Тома» на YouTube превышает 300 тыс., количество просмотров — 211 млн.
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