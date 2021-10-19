ЦБ РФ выпустил коллекционные монеты с героями «Маши и Медведя»

Банк России 19 октября выпустил в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов, с изображением персонажей популярного российского мультсериала "Маша и Медведь".

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз ЦБ РФ, монеты выпущены в рамках серии "Российская (советская) мультипликация".

Серебряные монеты имеют номинал 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов - 25 рублей.

Серебряная монета изготовлена из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма драгметалла. Тираж монеты 7 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма на фоне рельефного изображения комнаты в доме Медведя.

Монеты из недрагоценных металлов изготовлены тиражом 1 млн экземпляров, в том числе 150 тыс. с цветным покрытием. На их обратной стороне также изображены герои мультфильма.

Выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 19.10.2021, 16:08
    Гость: Евгений В

    Дебилизм набирает обороты. Рогозин хороший пример подал. Будущая международная валюта заменит, наконец, доллар.

Все комментарии (12)
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