Бероев сравнил QR-коды с сертификатами «истинных арийцев»

08:30 21.10.2021

Егор Бероев продолжил наступление на навязываемую систему QR-кодов, которую он сравнил несколько месяцев назад с Холокостом.

На этот раз актер написал пост о нацистском документе Ahnenpaß — так называемом «сертификате происхождения», который получали «истинные арийцы», проведя таким образом параллель с нынешними QR-кодами о вакцинации:

«Документ служил подтверждением арийского происхождения (наследственности) и выдавался по результату наследственной проверки двух поколений (родители заявителя и их родители). Имеющие сертификат считались "чистокровными арийцами", и поначалу получение сертификата было добровольным. Власти заявляли, что отсутствие сертификата не приводит к поражению в правах, и наоборот, владение сертификатом предоставляло дополнительные преференции к уже существующим правам.

Начиная с 1935 года сертификат требовали при приеме на работу. В этом же году сертификат стал обязательным для всех госслужащих, учителей, врачей и юристов. Не имеющих сертификата увольняли. Позднее сертификат стал требоваться для посещения учебных заведений, церквей, театров и проезда в общественном транспорте».