Бероев сравнил QR-коды с сертификатами «истинных арийцев»

Бероев сравнил QR-коды с сертификатами «истинных арийцев»

Егор Бероев продолжил наступление на навязываемую систему QR-кодов, которую он сравнил несколько месяцев назад с Холокостом.

На этот раз актер написал пост о нацистском документе Ahnenpaß — так называемом «сертификате происхождения», который получали «истинные арийцы», проведя таким образом параллель с нынешними QR-кодами о вакцинации:

«Документ служил подтверждением арийского происхождения (наследственности) и выдавался по результату наследственной проверки двух поколений (родители заявителя и их родители). Имеющие сертификат считались "чистокровными арийцами", и поначалу получение сертификата было добровольным. Власти заявляли, что отсутствие сертификата не приводит к поражению в правах, и наоборот, владение сертификатом предоставляло дополнительные преференции к уже существующим правам.

Начиная с 1935 года сертификат требовали при приеме на работу. В этом же году сертификат стал обязательным для всех госслужащих, учителей, врачей и юристов. Не имеющих сертификата увольняли. Позднее сертификат стал требоваться для посещения учебных заведений, церквей, театров и проезда в общественном транспорте». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.10.2021, 13:38
    Гость: Однако

    Надо бы уточнить , что дескать решаю я сам это хорошо , но в данном случае твое решение о невакцинации доставляет массу проблем другим людям , об этом почему то умалчивается , забитые больницы , куча ограничений , закрытые границы. Не хотите , едьте в глухую тайгу, в пустыню и живите там в одиночестве со своим решением. Вы живет в обществе , где так или иначе все зависимы друг от друга.

  2. 21.10.2021, 13:33
    Гость: прохожему

    "У него в родословной одни актёры" А у Собянина с Поповой знать одни медики с QR-кодами!вакцинируйся,но знай,что это не вакцина,а жижа,которая изменит твою генетику.

  3. 21.10.2021, 13:29
    Гость: Ага

    У знакомой , которая также бегала и кричала , что все ерунда , полттика и тд, недавно умерла 13я дочь , теперь бегает рвет волосы на всех местах и кричит - врачи виноваты .

  5. 21.10.2021, 13:27
    Гость: ).(

    Что предлагаешь делать с мрако-ковидо-бесом Собяниным? Колыма или урановые рудники?

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