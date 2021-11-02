Боякова вынудили уйти из МХАТа имени Горького из-за Дорониной

07:45 2.11.2021

Эдуард Бояков написал о своем увольнении с поста художественного руководителя МХАТ имени Горького.

Он признался, что произошло это после непростого разговора с новым генеральным директором театра Владимиром Кехманом, назначенным на эту должность букаально на днях.

Бояков ушел, несмотря на по-прежнему действующий контракт сроком на пять лет. «Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать — не в моих правилах, - подчеркнул в фейсбуке он - Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта. Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТ успехов и развития».

Как мы уже писали, инициативу уводить Эдуарда Боякова высказала на встрече с Владимиром Путиным оттесненная от руководства театром Татьяна Доронина. Она заявила, что если не принять меры оперативно, то театр уже не спасти.