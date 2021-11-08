На модернизацию киностудии имени М. Горького выделяют более 1 млрд руб.

На модернизацию Киностудии Горького выделяют миллиард

Киностудию детских и юношеских фильмов имени М. Горького к 2026 году собираются превратить в современный кинематографический центр по производству детского, семейного и молодежного контента.

Процедуру предоставления субсидии на эти цели утвердил премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает Интерфакс. Чиеовник заявил, что в рамках модернизации до 2024 года будут реконструированы и оснащены современным оборудованием павильоны легендарной киностудии, а также построены новые оъекты. Уже в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 1,1 млрд рублей.

В частности, в 2021-2024 годах в виде гранта в форме субсидии будет выделяться по 290 млн рублей ежегодно. Средства пойдут на разработку проектной документации, капитальный ремонт помещений, модернизацию инженерных систем, закупку и установку оборудования. Также на эти цели будут направлены собственные средства киностудии, в том числе полученные от реализации непрофильных активов.

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