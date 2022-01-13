Названы самые популярные фильмы в период новогодних праздников
Сервис «Кинопоиск» определил десять самых популярных фильмов среди пользователей в период новогодних праздников.
Исходя из данных платформы, наиболее востребованным для просмотра на зимних каникулах оказался комедийный боевик «Веном 2» — его посмотрели более миллиона подписчиков. На втором месте расположился реюнион «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», а на третьем — фантастический эпос «Дюна».
Также в список попали приключенческий боевик «Круиз по джунглям», супергеройский экшн «Отряд самоубийц: Миссия навылет», комедийный сериал «Беспринципные», классический праздничный фильм «Один дома», первый фильм саги о юном волшебнике «Гарри Поттер и философский камень», новая часть гоночной франшизы «Форсаж» и триллер «Время».
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