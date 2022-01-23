Российские семейные сериалы

01:32 23.01.2022

Подборка русских сериалов для семейного просмотра.

На Окко долгожданная премьера — продолжение народного хита о бабушках и дедушках девочки Жени. «Сваты» 7 сезон (16+) можно смотреть 30 дней за 1 рубль при оформлении подписки (ознакомьтесь с условиями акции). Сделали по этому случаю список русских сериалов про семью. Обошлись без «Папиных дочек», «Ворониных» и «Счастливы вместе», потому что про них вы и без нас знаете.

«Сваты»

Простые деревенские работяги Будько и интеллигенты Ковалёвы стали родственниками, потому что их дети поженились. Когда их внучке Жене исполнилось пять, обе бабушки и оба деда нечаянно одновременно оказались её няньками. И пока родители девочки отдыхали в Италии, в их квартире развернулась нешуточная битва за любовь и внимание девочки.

К седьмому сезону Женя выросла и собралась замуж, а её большая и заполошная семья отправилась в путешествие в Грузию и Беларусь, а ещё по волнам своей памяти. В общем, всё получилось как обычно: с шумом, прибаутками, песнями и драмой.

«Манюня»

Самый новый российский сериал про семью — это уморительные истории о детстве двух маленьких девочек родом из армянского городка Берда. Его действие начинается в 1979 году, когда Наринэ и Манюня попадают в неловкую ситуацию и становятся лучшими подругами. Но кроме главных героинь в сюжете есть их семьи. Например, колоритная и строгая бабушка Манюни и переживающие за свою дочку родители Наринэ.

В основе сценария трогательного сериала, который подходит для семейного просмотра вместе с дошкольниками, лежит автобиографический бестселлер писательницы Наринэ Абгарян. А закадровый текст к нему читают Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Марина Александрова и Светлана Иванова.

«Вампиры средней полосы»

Свежий российский хит про семейные отношения внутри тихого провинциального клана вампиров. Глава специфической «ячейки общества», обитающей в Смоленске, — древний первородный вампир дед Слава (Юрий Стоянов) — получает известие, что кто-то из вампиров убил двух парней, и у него есть всего неделя, чтобы выяснить кто это сделал.

Главные роли в интересном и ироничном сериале играют Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Татьяна Догилева и Глеб Калюжный. Начало съёмок второго сезона запланировано на весну 2022 года.

«Ивановы-Ивановы»

Хороший и добрый комедийный сериал про две семьи Ивановых. В каждой из них растёт по шестнадцатилетнему сыну. Вот только оказалось, что их детей перепутали в роддоме, и кровиночек вырастили совершенно посторонние люди — одного в богатстве и роскоши, а другого в бедности и смирении. Когда роковая ошибка вскрылась, семьи решили попробовать жить вместе, в особняке обеспеченных Ивановых. Но дружбы не сложилось ни между мальчишками, ни между такими разными взрослыми. Получится ли у них преодолеть социальную пропасть и стать одной дружной семьёй?

У остроумного и неглупого проекта, в котором снимаются Сергей Бурунов, Михаил Трухин и Семён Трескунов, вышло уже пять сезонов. Каждый эпизод сериала заканчивается под хорошую песню, подобраную под сюжет — в нём звучат Пугачева, группа «Ноль», «Леприконсы» и музыка из любимых советских мультфильмов.

«Война семей»

Дмитрий (Егор Бероев) и Михаил (Александр Робак) знают друг друга с детства. Они вместе учились в школе, служили в армии, основали бизнес и построили дома на соседних участках, не разделив их забором. Для того чтобы наконец стать семьёй не только по сути, но и по закону, осталось всего ничего — поженить детей. Однако во время помолвки на поверхность всплыл факт, который разрушил сорок лет крепкой дружбы. И началась война!

Несмотря на нешуточный конфликт, эта история, как и многие российские семейные сериалы, — комедия. Продюсером истории о заклятых друзьях стал Клим Шипенко, режиссёр самого кассового российского фильма — «Холоп».

«Последний из Магикян»

Сериал про большую семью, в которой родилось три дочери и ни одного сына. У Карена Магикяна, женатого на русской Наталье, куча проблем с дочерьми, женой и мамой, от которых невозможно скрыться даже в туалете. Главный герой верен армянским традициям и с большим уважением относится к обычаям русских. Он категорически не хочет осваивать современные технологии, пользуется только стареньким кнопочным телефоном и мечтает о наследнике. И жизнь даёт ему шанс…

Деликатная интернациональная комедия показывает, что разные культуры вполне могут ужиться в одном доме, и что даже самый непримиримый противник прогресса способен на уступки. Главное — мотивация.

«Родители»

У Маши и Саши (Мария Порошина и Александр Самойленко) сложности ровно противоположные — родители воспитывают трёх разновозрастных мальчишек. Одному из них уже исполнилось шестнадцать, а значит он теперь считает себя очень взрослым и умным. Второму ещё только двенадцать, но он активный и неуправляемый футболист с бесконечным запасом энергии. А третий учится в начальной школе. И к каждому нужен свой подход.

Сериал про молодую семейную пару поставил Александр Жигалкин, работавший над «Папиными дочками», «Ворониными» и «Братьями по обмену», — опытный создатель добрых сериалов, в героях которых так приятно узнавать себя.