Мария Шукшина обвинила российских режиссеров в безравственности
Своё отношение к протестам против проекта закона о традиционных ценностях выразила заслуженная артистка России Мария Шукшина.
По её мнению, противники закона (среди которых Александр Сокуров, Андрей Звягинцев и др.) просто испугались общественного контроля в искусстве, который может быть введён в соответствии с данным распоряжением президента.
«Что сейчас делает кассу? Порнографические сцены и всё остальное, что провоцирует разложение и деградацию нравов, - сказала она каналу Царьград. - Если орган по общественному контролю начнёт действовать, этим режиссёрам придётся использовать талант, включать чистое искусство в свои произведения. Но они настроены на разрушение, а не на созидание. Поэтому, конечно, они опасаются этого указа. Чем кассу-то брать будем? Нравственным контентом? Для них это сложно. Сейчас берут безнравственным. Хотя, знаете, есть такая расхожая фраза - "пипл хавает". Но на самом деле, - подытожила собеседница "Первого русского", - пипл давно уже не хавает. Он давится и отравляется всем тем, что извергается из СМИ и культуры».
Комментарии читателей Оставить комментарий
правильно, Маша!
Наконец-то ты занялась настоящим и своим делом, а то связалась было со всякими проходимцами, незамаскированными врагами Государства Российского, и они тебя использовали без зазрения совести ведь: ну примерно как маму твою это мерзавец-пройдоха Алибасов (тот еще больной урод) использовал и использует и будет использовать аж до смерти.
Некрасиво и позорно это.
Но теперь ты на правильном пути, Маша, дерзай! Это мы поддерживаем.
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Мочи что есть силы этих отвратительных деятелей от киноискусства, а то Михалков один едва справляется, да и некогда ему: это человек-политик Высокого Искусства и Разумения, выражает Совесть русского народа и защищает чистоту Истории России.
Согласен с её мнением. В российских фильмах и сериалах современных растёт количество сексуальных сцен, появляются лгбтшные герои, трансгендеров. Это ведёт подрастающее поколение в западную грязь и мерзость, пропагандирует Ти направления, запрещённые Конституцией. А основой той тенденции являются деньги. Это говорит о низком уровне морали и духовности в головах тих киношников. Такие тенденции нужно пресекать. И запретить импорт подобных фильмов с запада.
"По её мнению, противники закона (среди которых Александр Сокуров, Андрей Звягинцев и др.) просто испугались общественного контроля в искусстве, который может быть введён в соответствии с данным распоряжением президента."
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В самую точку попала. Золотые слова.