Мария Шукшина обвинила российских режиссеров в безравственности

16:14 18.02.2022

Своё отношение к протестам против проекта закона о традиционных ценностях выразила заслуженная артистка России Мария Шукшина.

По её мнению, противники закона (среди которых Александр Сокуров, Андрей Звягинцев и др.) просто испугались общественного контроля в искусстве, который может быть введён в соответствии с данным распоряжением президента.

«Что сейчас делает кассу? Порнографические сцены и всё остальное, что провоцирует разложение и деградацию нравов, - сказала она каналу Царьград. - Если орган по общественному контролю начнёт действовать, этим режиссёрам придётся использовать талант, включать чистое искусство в свои произведения. Но они настроены на разрушение, а не на созидание. Поэтому, конечно, они опасаются этого указа. Чем кассу-то брать будем? Нравственным контентом? Для них это сложно. Сейчас берут безнравственным. Хотя, знаете, есть такая расхожая фраза - "пипл хавает". Но на самом деле, - подытожила собеседница "Первого русского", - пипл давно уже не хавает. Он давится и отравляется всем тем, что извергается из СМИ и культуры».