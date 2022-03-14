Мила Кунис призвала американцев прекратить русофобию

15:56 14.03.2022

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис выступила против русофобии на Западе и поддержала жителей нашей страны.

Такое заявление она сделала в интервью Марии Шрайвер, опубликованном на YouTube. «Я думаю, что мы не должны относиться к российскому народу, как к врагу. Я хочу обратить на это внимание, так как этот вопрос совсем не поднимается в нашей прессе», — сказала Кунис. Артистка также призвала остановить агрессию и негатив, которые адресуются жителям России.

Милена Марковна Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в еврейской семье. Ее мать Эльвира — бывшая учительница физики, ныне заведующая аптекой; отец Марк Борисович — в прошлом инженер-механик на черновицком заводе «Легмаш», а сейчас - таксист. Родным языком актрисы является русский. В 1991 году в восьмилетнем возрасте Мила с семьёй уехала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.