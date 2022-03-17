Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи о своей эмиграции

Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи о своей эмиграции

Дмитрий Нагиев обратился к тем кто считает, что он эмигрировал из России.
 
Актер и телеведущий записал видеообращение к подписчикам, в котором сказал: «Для тех, кто спрашивает, где я, — здесь я. Тем, кто говорит: "Уезжай отсюда", — сам уезжай отсюда. Дима дома».
 
Ранее Дмитрий Нагиев сам спровоцировал слухи о своем отъезде из России, выложив шутливый ролик, в котором брил голову под песню «Поезд в огне» группы «Аквариум». «До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием: что ж я, старый, натворил?» - прокомментировал тогда это видео актер. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.03.2022, 19:28
    Гость: Какие вопросы

    У каждого, более менее состоятельного россиянина в загашничке лежит пара тройка паспортов других стран.
    Когда нужно я русский, а когда нужно то и гражданин Израиля или Великобритании. Ну на худой конец и Панама сойдёт.

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