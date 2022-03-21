Кинотеатры России заморозили цены на билеты и еду

Кинотеатры России заморозили цены на билеты и еду

Российские киносети приняли решение сохранить докризисные цены на кинобилеты, а также на продукцию буфетов.

Инициатива исходит от пяти крупнейших киносетей страны – объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакса» и «Синема стар». По словам руководителей киносетей, такое решение обусловлено тем, что поход в кино – один из наиболее популярных видов досуга у жителей России.

«Задача – сохранить его доступным и актуальным, даже несмотря на резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась примерно на 80%», – отмечает гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Правда, на данный момент выбор в наших кинотеатрах невелик: российские и южнокорейские фильмы, а также блокбастеры Болливуда  

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