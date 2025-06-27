Юра Борисов приглашён в Американскую киноакадемию

09:35 27.06.2025

Российский актёр Юра Борисов, получивший широкую известность благодаря ролям в фильмах «Анора» и «Купе номер шесть», получил приглашение войти в число новых членов Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом сообщается в официальном заявлении организации, распространившем список из 534 приглашённых артистов и представителей киноиндустрии.

«Эти выдающиеся профессионалы благодаря своей страсти к кино и преданности профессии внесли весомый вклад в развитие мирового кинематографа», — подчеркнули в совместном заявлении генеральный директор Академии Билл Крамер и её президент Джанет Янг.

В числе приглашенных, помимо Борисова, — актёры Джереми Стронг («Наследники», «Ученик»), Киран Калкин («Наследники»), Дейв Батиста («Стражи Галактики», «Дюна»), Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен») и Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Последний король Шотландии»).

Напомним, в этом году Юра Борисов номинировался на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за участие в картине Шона Бейкера «Анора», однако награду в итоге получил Киран Калкин.

Ранее стало известно, что Борисов подписал контракт с одним из ведущих американских агентств — United Talent Agency (UTA), представляющим интересы ряда звёзд Голливуда.