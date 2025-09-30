«Ленфильм» передадут в собственность Санкт-Петербурга
Киностудия «Ленфильм» будет передана в собственность Санкт-Петербурга. Инициативу петербургских ветеранов поддержал президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
Предложение главе государства передали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По словам Беглова, решение о передаче «Ленфильма» городу — это «важный шаг для сохранения и развития национального кинематографа».
«Санкт-Петербургу возвращается легендарная студия с уникальным творческим наследием. "Ленфильм" всегда был значимой частью культурной карты Северной столицы», — отметил губернатор.
Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула, что в новом статусе киностудия сосредоточится на патриотическом и историческом кино.
«Это откроет новые возможности для создания фильмов о наших героях и станет поддержкой для талантливых режиссеров и актеров. "Ленфильм" будет помогать формировать у молодежи чувство исторической ответственности и любовь к Родине через качественные кинопроекты», — написала она в своем Telegram-канале.
Любимова добавила, что у отечественных кинематографистов уже есть множество идей, которые теперь смогут воплотиться на площадке обновленного «Ленфильма» — как интеллектуального и производственного центра исторического и патриотического кино.
В январе Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову с просьбой передать киностудию «Ленфильм» (сейчас она находится в ведении Росимущества) под управление городского комитета по культуре. В организации отмечали, что «назначенные из Москвы руководители» не смогли вывести студию из кризиса, а контролировать ее деятельность на региональном уровне будет проще, напоминает РБК.
Глава Минкультуры Ольга Любимова тогда выступала против такой инициативы. В марте она подчеркивала, что «Ленфильм» останется в ведении профильного ведомства, не будет закрыт или перепрофилирован в коммерческую структуру.
«Мы будем спасать "Ленфильм" и подберем руководство, способное преодолеть кризис. Мы видим реальные пути выхода студии из сложившейся ситуации», — заявляла министр.
Одно пожелание создателям питерских ментовских( или бандитских, не знаю как правильно) сериалов. Господа! Расстреляйте своего звукорежиссёра! Когда надо по сюжету, да и без повода тоже, подогнать саспенса занудной музыкой, он, зараза, её включает так, что не слышно ни диалогов, ни монологов.
Люблю смотреть то,что создано на Ленфильме. Теперь главное,чтобы они смогли сберечь свое наследие и не уподобились другим киностудиям....
"«Мы будем спасать "Ленфильм" и подберем руководство, способное преодолеть кризис. Мы видим реальные пути выхода студии из сложившейся ситуации», — заявляла министр". В годы СССР киностудию спасать не было необходимости. Он жила, творила и процветала. И только с приходом нынешней власти в ней возник кризис. Может оттого, что такие вот министры стали вопросами организации ее деятельности заниматься.
нагреют руки на восстановлении ,а потом продадут как Союзмультфильм.
