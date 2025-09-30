«Ленфильм» передадут в собственность Санкт-Петербурга

12:34 30.09.2025

Киностудия «Ленфильм» будет передана в собственность Санкт-Петербурга. Инициативу петербургских ветеранов поддержал президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Предложение главе государства передали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам Беглова, решение о передаче «Ленфильма» городу — это «важный шаг для сохранения и развития национального кинематографа».

«Санкт-Петербургу возвращается легендарная студия с уникальным творческим наследием. "Ленфильм" всегда был значимой частью культурной карты Северной столицы», — отметил губернатор.

Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула, что в новом статусе киностудия сосредоточится на патриотическом и историческом кино.

«Это откроет новые возможности для создания фильмов о наших героях и станет поддержкой для талантливых режиссеров и актеров. "Ленфильм" будет помогать формировать у молодежи чувство исторической ответственности и любовь к Родине через качественные кинопроекты», — написала она в своем Telegram-канале.

Любимова добавила, что у отечественных кинематографистов уже есть множество идей, которые теперь смогут воплотиться на площадке обновленного «Ленфильма» — как интеллектуального и производственного центра исторического и патриотического кино.

В январе Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову с просьбой передать киностудию «Ленфильм» (сейчас она находится в ведении Росимущества) под управление городского комитета по культуре. В организации отмечали, что «назначенные из Москвы руководители» не смогли вывести студию из кризиса, а контролировать ее деятельность на региональном уровне будет проще, напоминает РБК.

Глава Минкультуры Ольга Любимова тогда выступала против такой инициативы. В марте она подчеркивала, что «Ленфильм» останется в ведении профильного ведомства, не будет закрыт или перепрофилирован в коммерческую структуру.

«Мы будем спасать "Ленфильм" и подберем руководство, способное преодолеть кризис. Мы видим реальные пути выхода студии из сложившейся ситуации», — заявляла министр.