«Ленфильм» передадут в собственность Санкт-Петербурга

Киностудия «Ленфильм» будет передана в собственность Санкт-Петербурга. Инициативу петербургских ветеранов поддержал президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Предложение главе государства передали министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам Беглова, решение о передаче «Ленфильма» городу — это «важный шаг для сохранения и развития национального кинематографа».

«Санкт-Петербургу возвращается легендарная студия с уникальным творческим наследием. "Ленфильм" всегда был значимой частью культурной карты Северной столицы», — отметил губернатор.

Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула, что в новом статусе киностудия сосредоточится на патриотическом и историческом кино.

«Это откроет новые возможности для создания фильмов о наших героях и станет поддержкой для талантливых режиссеров и актеров. "Ленфильм" будет помогать формировать у молодежи чувство исторической ответственности и любовь к Родине через качественные кинопроекты», — написала она в своем Telegram-канале.

Любимова добавила, что у отечественных кинематографистов уже есть множество идей, которые теперь смогут воплотиться на площадке обновленного «Ленфильма» — как интеллектуального и производственного центра исторического и патриотического кино.

В январе Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову с просьбой передать киностудию «Ленфильм» (сейчас она находится в ведении Росимущества) под управление городского комитета по культуре. В организации отмечали, что «назначенные из Москвы руководители» не смогли вывести студию из кризиса, а контролировать ее деятельность на региональном уровне будет проще, напоминает РБК.

Глава Минкультуры Ольга Любимова тогда выступала против такой инициативы. В марте она подчеркивала, что «Ленфильм» останется в ведении профильного ведомства, не будет закрыт или перепрофилирован в коммерческую структуру.

«Мы будем спасать "Ленфильм" и подберем руководство, способное преодолеть кризис. Мы видим реальные пути выхода студии из сложившейся ситуации», — заявляла министр.

  1. 30.09.2025, 20:01
    Гость: Реплика

    Одно пожелание создателям питерских ментовских( или бандитских, не знаю как правильно) сериалов. Господа! Расстреляйте своего звукорежиссёра! Когда надо по сюжету, да и без повода тоже, подогнать саспенса занудной музыкой, он, зараза, её включает так, что не слышно ни диалогов, ни монологов.

  2. 30.09.2025, 18:22
    Гость: Гость

    Люблю смотреть то,что создано на Ленфильме. Теперь главное,чтобы они смогли сберечь свое наследие и не уподобились другим киностудиям....

  3. 30.09.2025, 14:17
    Гость: stalker

    "«Мы будем спасать "Ленфильм" и подберем руководство, способное преодолеть кризис. Мы видим реальные пути выхода студии из сложившейся ситуации», — заявляла министр". В годы СССР киностудию спасать не было необходимости. Он жила, творила и процветала. И только с приходом нынешней власти в ней возник кризис. Может оттого, что такие вот министры стали вопросами организации ее деятельности заниматься.

  5. 30.09.2025, 14:09
    Гость: VKPb

    Неплохо бы Ленинград вернуть в Ленинград, Британские Вывески домов, метро, и всё ориентиры для Британских Агентов Оккупантов Ми6 это перебор! Рано радуетесь, ещё Британские Фашисты из Захваченной Финляндской Республики не приехали, и навсегда гореть не остались! Хоть с Британскими ЧИПами пыток под видом ПЦР, хоть вышек Кавидных убийц 5G специальные от Британского Ми6, в планах захвата Ленинграда!

Все комментарии (7)
