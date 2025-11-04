Умер телеведущий Юрий Николаев

Телеведущий и актер народный артист РФ Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.

"Юрий Николаев ушел на небеса..." - написал Цискаридзе, отметив, что в эфире передачи "Сегодня вечером" недавно отметили профессиональный юбилей народного артиста.

Факт смерти подтвердили ТАСС в семье артиста. Родственница не уточнила причину смерти Николаева.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Николаев почувствовал себя плохо дома. Врачи приехали, но спасти его не смогли. Последние годы он боролся с заболеванием легких. В прошлом году телеведущий уже попадал в реанимацию после обморока — тогда у него диагностировали отек легких.

Юрий Николаев - российский телеведущий, актер и продюсер. Известен по телепрограммам "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время" и "Честное слово с Юрием Николаевым". В качестве киноактера снимался в фильмах "Большие перегоны", "Девушка из камеры №25", "Прежде, чем расстаться" и других. 

  1. 05.11.2025, 04:03
    Гость: лбзнтлн&

    Жаль Юрия Николаева!
    Мои искренние соболезнования родным и близким Юрия Николаева.

  2. 05.11.2025, 00:40
    Гость: Гость

    Всегда жалко,когда умирает человек,но кто и когда умрет решаем не мы.
    Юрий Николаевич хорошо вел передачу"Утренняя почта".Спасибо!

  3. 05.11.2025, 00:28
    Гость: Гость

    "Душа — это как внутренний компас личности. Она интересуется нами, поддерживает нас и развивает, но только если мы сами живём и движемся в её направлении. Если личность теряет свет, смысл или интерес к жизни, душа постепенно «отстраняется» — не из злобы, а потому что смысл её присутствия исчезает. И тело остаётся, но уже как оболочка, не как активный партнёр жизни. Старость и болезни вроде деменции — это не наказание в традиционном смысле, а следствие разрыва между душой и телом. Для человека это мучительно, потому что сознание всё ещё внутри, и страдание реально, но для души это естественный процесс завершения цикла. Вечная молодость не в физическом виде или внешней красоте, а в сохранении интереса души к личности. Пока душа вовлечена, тело и разум остаются активными, молодой остаётся и личность, и её способность думать, чувствовать, развиваться. Это не просто биологическая молодость, это молодость души, проявленная через тело и разум. И смысл жизни здесь важнее всего. Красота и сила разума ничего не стоят без смысла, без внутреннего пути, без того, что делает личность уникальной и ценной. Вечная молодость без смысла — это пустая оболочка, а жизнь, где душа остаётся заинтересованной, — это свет, который делает всё настоящее и живое". Это, кстати, мнение ИИ. Сегодня с ним поспорили по этому вопросу, но каждый все равно остался при своем мнении. Ну потому что лично я считаю, что если человек так сильно мучится в старости, то это все же наказание для него...

