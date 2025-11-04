Умер телеведущий Юрий Николаев

22:37 4.11.2025

Телеведущий и актер народный артист РФ Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.

"Юрий Николаев ушел на небеса..." - написал Цискаридзе, отметив, что в эфире передачи "Сегодня вечером" недавно отметили профессиональный юбилей народного артиста.

Факт смерти подтвердили ТАСС в семье артиста. Родственница не уточнила причину смерти Николаева.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Николаев почувствовал себя плохо дома. Врачи приехали, но спасти его не смогли. Последние годы он боролся с заболеванием легких. В прошлом году телеведущий уже попадал в реанимацию после обморока — тогда у него диагностировали отек легких.

Юрий Николаев - российский телеведущий, актер и продюсер. Известен по телепрограммам "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время" и "Честное слово с Юрием Николаевым". В качестве киноактера снимался в фильмах "Большие перегоны", "Девушка из камеры №25", "Прежде, чем расстаться" и других.