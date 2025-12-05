Netflix купил Warner Bros. Discovery за 82,7 млрд долларов

Стриминговый гигант Netflix официально завершил покупку медиаконгломерата Warner Bros. Discovery (WBD), включая киностудии Warner Bros., сервис HBO Max и обширную библиотеку фильмов и сериалов. Сделка была оценена в $82,7 млрд и включает как денежную выплату, так и часть акций приобретателя.

Переговоры длились несколько недель и завершились после того, как Netflix превзошёл других претендентов, включая Paramount Skydance и Comcast. Согласно условиям сделки, Warner Bros. и HBO Max формально выйдут из состава WBD и объединятся с платформой Netflix.

Приобретение даёт Netflix доступ к легендарным франшизам и контенту, таким как вселенные DC Comics, «Гарри Поттера», сериалы HBO, включая «Игра престолов», «Клан Сопрано» и «Белый лотос», а также каталогу Warner — от хитовых фильмов до классики.

В заявлении Netflix подчёркнул, что планирует сохранить традиционные кинотеатральные релизы и содержание стримингового сервиса, обещая не разрушать модель проката ради консолидации. Для старейших студий Голливуда это означает возможность сохранения как дистрибуции через Netflix, так и классического кинопроката.

Эксперты отрасли называют сделку «тектоническим сдвигом» в медиаиндустрии: подсчитано, что благодаря объединению контента и ресурсов Netflix может усилить лидерство на рынке — однако сделка едва ли пройдёт без внимания регуляторов США и Европы, которые уже рассматривают её как тенденцию к опасной концентрации власти над контентом.

Переходный период, согласно условиям сделки, займёт 12–18 месяцев: студии Warner Bros. продолжат работу, а Netflix приступит к интеграции активов, пересмотру прав на контент и оптимизации бизнес-модели. Для зрителей и подписчиков это может означать расширение библиотеки, появление новых эксклюзивов и, возможно, доступ к архиву классики под одной подпиской.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Мир» и мир
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Шойгу: РФ и КНР не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Токио
Голикова назвала две самые востребованные профессии в следующие семь лет
Рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите
Избранное
ГРИНДЕРС «Сосед» (интернет-сингл)
Сергей Глазьев: Разорительная история одного «Не потерплю!»
В армии говорят «нет» коронавирусной инфекции
Пенсионному фонду предложили отказаться от борьбы с бедностью
5 советов начинающему кулинару
«Замысел врага прост и ясен: добиться увязания РФ на Украине, втянуть нас в тяжёлую войну за города»
Гарин и Гиперболоиды «Экстрада»
Трейлер к фильму «Бременские музыканты»
Александр Ф. Скляр объявил Мусоргского первым русским рокером
Сборник «BTR-VII»
Dark Voice of Angelique «Adult Content» (компакт-кассета)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации