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Анджелина Джоли и Брэд Питт оформили развод официально

11:38 15.04.2019
Анджелина Джоли и Брэд Питт оформили развод официально
Анджелина Джоли © KM.RU
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Актерская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт распалась официально.

Судьи решили восстановить «холостяцкий» статус актеров несмотря на то, что соглашение о разводе еще не утверждено, сообщает Lenta.Ru. Питту и Джоли нужно завершить переговоры о разделе имущества и оформлении опеки над шестью детьми.

Артисты решили закончить бракоразводный процесс до заключения соглашения, поскольку устали от эмоционального напряжения. Они хотят отдохнуть друг от друга и подготовиться к новым отношениям, хотя оба пока свободны.

12 апреля источник The Sun сообщал, что Джоли намеренно затягивает бракоразводный процесс. Артистка якобы хочет вернуть бывшего мужа в семью.

В январе Питта заподозрили в романе с актрисой Шарлиз Терон. Позднее близкие к ним источники опровергли этот слух. Джоли и Питт поженились в августе 2014 года, а в сентябре 2016-го актриса подала на развод.
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и события в мире кино, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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