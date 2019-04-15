Анджелина Джоли и Брэд Питт оформили развод официально

11:38

Актерская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт распалась официально.

Судьи решили восстановить «холостяцкий» статус актеров несмотря на то, что соглашение о разводе еще не утверждено, сообщает Lenta.Ru. Питту и Джоли нужно завершить переговоры о разделе имущества и оформлении опеки над шестью детьми.

Артисты решили закончить бракоразводный процесс до заключения соглашения, поскольку устали от эмоционального напряжения. Они хотят отдохнуть друг от друга и подготовиться к новым отношениям, хотя оба пока свободны.

12 апреля источник The Sun сообщал, что Джоли намеренно затягивает бракоразводный процесс. Артистка якобы хочет вернуть бывшего мужа в семью.

В январе Питта заподозрили в романе с актрисой Шарлиз Терон. Позднее близкие к ним источники опровергли этот слух. Джоли и Питт поженились в августе 2014 года, а в сентябре 2016-го актриса подала на развод.

