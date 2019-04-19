Исполнитель: Deicide, Название: «Overtures of Blasphemy», Стиль: дэт-метал, Год: 2018

Чаще всего, когда речь заходит о сатанизме в метале, эти разговоры не стоит воспринимать всерьез. Козлиные морды, людские черепа и звериный рык давно стали тривиальными приметами жанра, за которыми не стоит никакой идейной подоплеки.

Но исключения, конечно же, есть. Обычно, когда речь заходит о «трушных» сатанистах, сразу вспоминают King Diamond и Глена Бентона из Deicide. Причем, если первый испытал на себе серьезное влияние Антона Ла-Вэя, то первый всегда подчеркивает свою независимость от разного рода догм.

В чем же тогда состоит «вера» Бентона? Порою возникает соблазн сказать, что в подростковом отрицании. В свое время он даже носился с идеей в противовес жертвенному шагу Христа завершить свой земной путь добровольным уходом из жизни, но, несмотря на диабет, потерю жены и другие обломы, остался жить, поэтому издеваться над Гленом как-то даже язык не поворачивается.

Дает ли что-то человеку присяга инфернальным силам в творческом отношении? Двенадцатый альбом Deicide «Overtures of Blasphemy» дает на это отрицательный ответ. Изрядно потускневший вокал Бентона под дежурную молотилку стонуще выводит на редкость однообразные стандарты. Глас отца всякой лжи всплывает лишь «Seal the Tomb Below», но полноценного диалога между лукавым и его адептом так и не возникает. Запоминающиеся мелодии тут если и присутствуют, то их невозможно распознать за беспорядочным грохотом.

Но не все так плохо. Новый гитарист Марк Инглиш тест на профпригодность прошел, отдельное ему спасибо за фактурные запилы в «Excommunicated» и в «Anointed in Blood». А в финальной «Destined to Blasphemy» слушателя настигает настоящий шквальный огонь, из-под которого вовсе не хочется уходить.

