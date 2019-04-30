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Учительница пострадала за распевание с детьми «Владимирского централа»

12:39 30.04.2019
Учительница пострадала за распевание с детьми «Владимирского централа»
Михаил Круг. Стоп-кадр c YouTube
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Преподавательница краснодарской школы, на уроке у которой дети пели песню российского шансонье Михаила Круга «Владимирский централ», получила дисциплинарное замечание.

Все началось с того, что в соцсетях была размещена видеозапись с урока музыки в средней школе, где учительница дружно спела с детьми «Владимирский централ», сообщает РИА Новости. Автор публикации в описании отмечает, что на видео запечатлен урок музыки в одной из краснодарских школ.

Председатель общественно-наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак назвал неуместным исполнение этой песни на школьном уроке.

По итогам инцидента департамент образования города провел служебную проверку, в ходе которой выяснилось, что случай произошел 19 апреля в школе №84. «В рамках урока учащиеся были ознакомлены с мелодиями народов мира, с современной музыкальной культурой, популярными хитами… Также была затронута тема французского и русского шансона... В конце урока учащимся было предложено исполнить одну из песен в жанре шансон. Выбор учащихся остановился на песне Михаил Круга «Владимирский централ». Учитель своевременно не придала значение смыслу этой песни и позволила учащимся исполнить ее. Анализируя проведенное занятие, учитель признала, что выбор произведения был неудачным и не соответствует возрасту учащихся 7-го класса. Учителю вынесено дисциплинарное замечание», - говорится в сообщении краснодарской мэрии.

Темы: Музыка
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Комментарии читателей
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30.04.2019, 17:33
Гость: Москва

Волчий билет в зубы такой училке
30.04.2019, 16:22
Гость: Серый

Ну типа училка и не совсем виновата. Песня то душевная.
30.04.2019, 13:36
Гость: Татьяна Алексеевна

Учитель показала свой уровень знаний русского ШАНСОНА. НИКАКОЙ уровень. Про Александра Вертинского она,похоже не знает.
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