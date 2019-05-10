«Ария» обошла все запреты на палубе «Летучего Голландца»

«Ария» представила грандиозное шоу «Проклятье морей» в Москве 30 апреля

Фото Ивана Кобякова

Концерт в «ВТБ-Арена» не анонсировался как презентация альбома «Проклятье морей» в привычном смысле этого слова. В интервью, приуроченных к релизу диска, «арийцы» обещали некое сквозное действо, непревзойденным мастером которых является Юрий Соколов – постановщик культовых шоу «Арии» «Живой огонь» и «Пляска ада». Ну а уж все сыгранные песни «Арии» априори выстраивались при этом в единую смысловую канву.

Сцена была оформлена в виде воспетого эпике «Проклятье морей» «Летучего голландца». Образ тонущего «Титаника» как воплощения России стал одним из ключевых для нашего рока еще четверть века назад, когда «Наутилус Помпилиус» выпустил одноименный альбом. Сгинув морских в волнах, корабль-призрак изрядно поистрепался за эти годы, но не утратил своего устрашающего величия. Его капитанский мостик зловеще нависал над танцевальной зоной.

С начальными аккордами первой песни «Гонка за славой», он поднялся вверх. Стоя на мостике, вокалист «Арии» Михаил Житняков пел среди скелетов, черепов и руин о погоне за изменчивой удачей. В следующей песне «Убить Дракона» декорации поменялись, не изменив сути происходящего. Музыканты предстали перед публикой в противогазах и защищающих от радиации плотных плащах, а Житняков, вернувшись на палубу, вооружился еще и мегафоном. «Здесь движение запрещено. Любое движение запрещено. Здесь ВСЁ запрещено!» - вещал голос невидимого Большого Брата.

Но «Арии» высосанные из пальца запреты были нипочем. Решительно шваркнув «матюгальник» об пол, Житняков сорвал себя противогаз и отправился на верхний ярус корабля спасать от ненужных оков и своих товарищей. Символом сопротивления условностям стал проверенный «Герой асфальта», которого Михаил представил поэтически: «Добавьте ветра в наши паруса – идем на абордаж».

Однако противостоять искушениям цивилизации было не так-то просто, и уже в следующем номере «Эра Люцифера» сцена превратилась в рынок, зазывающий рекламными щитами о скидках в 70%. Над всем этим безобразием царил Микки Маус, сквозь улыбчивый лик которого проступала оскаленная инфернальная физиономия.

Цена всему этому изобилию известна – и к заглавной песне «Проклятья морей» сцена вновь трансформировалась в несущийся без руля и ветрил «Летучий голландец», Житняков в треуголке предстал в облик капитана, читающего «как Отче Наш» карту звездного неба, изображение которой как раз транслировалось на экранах. В конце концов, корабль очутился на дне, потому что в его иллюминаторах-экранах показались исполинские силуэты проплывающих мимо рыб.

Следующие песни («Колизей», «Крещенье огнем», «Варяг») знаменовали собой противостояние этой мертвенной реальности. Недаром в них было больше всего динамики – и это касалось отнюдь не только музыкальной подачи. В «Колизее» Михаил Житняков перевоплотился в античного атлета, а в «Крещении огнем» - в непокорного славянина времен появления христианства на Руси. Факел в руках вокалиста идеально рифмовался с огненными струями, которые время от времени начинали бить по обоим флангам сцены.

Вообще на этом концерте Житняков превзошел самого себя. Как известно, в «Арии» он отнюдь не стремится к лаврам шоумена, делая, прежде всего, ставку на качественную вокальную подачу. Но в «ВТБ-Арене» ему пришлось примерять на себя образы самых разных эпох и народов, энергично рубить саблей воздух под грохот пушек в «Проклятье морей» и… делать в воздухе сальто под «Антихриста». Выглядело это всё настолько феерично и неправдоподобно, что иногда казалось, будто действо происходит во сне, а не наяву!

«Как настроение? Не замерзли? - участливо поинтересовался у зрителей Михаил Житняков перед самой «тихой» частью концерта. – А нам тут, напротив, очень жарко, и мы готовы поделиться этим теплом с вами». Ощущению теплоты и доверительности способствовал дрейф Михаила Житнякова, Виталия Дубинина, Владимира Холстинина и Сергея Попова на капитанском мостике в середину зала. Расположившись на установленных по периметру площадки бочках, они исполнили две баллады о поиске высоких истин – «Точка невозврата» и «Пусть будет так».

Пройдя через всевозможные испытания, герой, наконец, обрел «вершину на краю Земли». Но впереди его ждало еще самое сложное искушение – славой и властью. Этот этап иллюстрировали песни «Палач» и «Антихрист», а свои вокальные партии Житняков исполнял – распятым на крестообразном мече на фоне Голгофы! Внешнее подражание Христу далеко не всегда и не всех приближает к Богу. И вот уже вчерашний романтик и мечтатель превращается в грозного азиатского тирана в «Обмане», поющего на фоне горы черепов с полотна Верещагина «Апофеоз войны».

Расплата оказалась неминуемой, о чем зрителей известили «Небо тебя найдет» и «Ночь короче дня». Но «Ария» не была бы собой, если бы не завершила концерт на героической ноте – песнями «Тореро» и «Улица роз». С концерта зрители расходились глубоко потрясенными. Такого масштабного, многослойного, креативного и трудоемкого шоу мало кто ожидал. Все бы ничего, но после увиденного еще долгое время любое рок-представление будет казаться пресным.

