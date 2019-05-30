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Определена самая лучшая песня всех времен и народов

16:05 30.05.2019
Определена самая лучшая песня всех времен и народов
Пол Маккартни. Фото с офстраницы музыканта в Facebook

Сайт 24/7 Wall Street, посвященный финансам, обнародовал рейтинг сотни лучших песен всех времен.

Прежде всего, составители списка учитывали продажи композиции, появление в хит-параде Billboard, количество каверов на песню и ее популярность среди меломанов, сообщает Lenta.Ru.

В итоге самой лучшей композицией в истории человечества стала песня Yesterday группы The Beatles, выпущенная в 1965 году. На нее записали 665 каверов. В хит-параде Billboard Hot 100 композиция находилась на протяжении 11 недель. Yesterday, автором которой выступил Пол Маккартни, вошла в альбом Help! в Европе, а в США была выпущена в виде сингла.

Вторую позицию заняла композиция Bridge Over Troubled Water от дуэта Simon & Garfunkel, вышедшая в 1970 году. На нее записали более 400 каверов и она продержалась в Billboard Hot 100 14 недель. Третье место завоевала композиция британской певицы Адель Rolling In the Deep 2010 года. Она находилась в хит-параде 65 недель и получила 84 кавера.

В топ-10 также попали Hey Jude от The Beatles, All of Me американского певца Джона Ледженда, Bad Romance исполнительницы Леди Гаги, Bohemian Rhapsody коллектива The Queen, Let It Be от The Beatles и Ain't No Sunshine Билла Уизерса.
 

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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31.05.2019, 01:02
Гость: действительно,

хорошо идет, особенно после пары стаканов !
30.05.2019, 21:30
Гость: The Beatles - кто это такой?

Лучше "Трех танкистов" песни нет в мире. "Под напором стали и огня" - вот она русская сила-силушка.
30.05.2019, 20:28
Гость: Анна

О кусах не спорят. Глупое наименование "Лучшая песня всех времен и народов" . С чего вы решили что всем эта песня нравится?
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