Определена самая лучшая песня всех времен и народов

16:05

Сайт 24/7 Wall Street, посвященный финансам, обнародовал рейтинг сотни лучших песен всех времен.

Прежде всего, составители списка учитывали продажи композиции, появление в хит-параде Billboard, количество каверов на песню и ее популярность среди меломанов, сообщает Lenta.Ru.

В итоге самой лучшей композицией в истории человечества стала песня Yesterday группы The Beatles, выпущенная в 1965 году. На нее записали 665 каверов. В хит-параде Billboard Hot 100 композиция находилась на протяжении 11 недель. Yesterday, автором которой выступил Пол Маккартни, вошла в альбом Help! в Европе, а в США была выпущена в виде сингла.

Вторую позицию заняла композиция Bridge Over Troubled Water от дуэта Simon & Garfunkel, вышедшая в 1970 году. На нее записали более 400 каверов и она продержалась в Billboard Hot 100 14 недель. Третье место завоевала композиция британской певицы Адель Rolling In the Deep 2010 года. Она находилась в хит-параде 65 недель и получила 84 кавера.

В топ-10 также попали Hey Jude от The Beatles, All of Me американского певца Джона Ледженда, Bad Romance исполнительницы Леди Гаги, Bohemian Rhapsody коллектива The Queen, Let It Be от The Beatles и Ain't No Sunshine Билла Уизерса.

