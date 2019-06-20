Фестиваль «Нашествие» за год подготовит желающих к запуску в космос

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Организаторы ежегодного рок-фестиваля «Нашествие» раскрыли некоторые детали своего сотрудничества с «Роскосмосом».

Фестиваль с 20-летней историей состоится с 19 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области. «В этом году на фестивальном поле будет колоссальная застройка, похожая на целый город, - рассказал на пресс-конференции по «Нашествию» в ДК Горбунова директор ЗАО «Мультимедиа холдинг» Андрей Матвеев. - Интересный шатер с экспонатами «Роскосмоса». Там будет проводиться отбор в космонавты, а тех, кто его пройдет, в 2020 году мы уже планируем запустить в космос. Кроме того, в субботу 20 июля мы транслировать запуск космического корабля на МКС, а уже в воскресенье можно будет пообщаться с космонавтами в реальном времени».

Сотрудничество с «Роскосмосом» у фестиваля в этом году только началось, а, вот, с Министерством обороны, напротив, прекратилось. Военная техника на поле традиционно вызывала много негатива в интернете, хотя, как заверили организаторы, военные на фестивале сделали много полезных вещей, например – проводили курс выживания в лесу.

В прошлом году ряд групп («Йорш», «Порнофильмы», Монеточка и др.) отказались от сотрудничества с фестивалем из-за чрезмерной «милитаризованности» «Нашествия». Программный директор «Нашествия» Анастасия Рогожникова заявила на пресс-конференции, что организаторы на них не в обиде и обязательно пригласят отказников на фестиваль в следующий раз. Что же касается Монеточки, то она не смогла выступать в прошлом году на «Нашествии» из-за собственного гастрольного графика, а к «антивоенному хайпу» присоединилась уже задним числом.

В этом году по факту «Нашествие» начнется на день раньше заявленных дат. На так называемом препати фестиваля 18 июля выступит Глеб Самойлов & The Matrixx с симфоническим оркестром и группировка «Ленинград» с прощальным шоу. Также в ходе фестиваля «БИ-2» в последний раз представит программу «Горизонт событий», а Гарик Сукачев, наоборот, начнет юбилейный тур «GO!»

