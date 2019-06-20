]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Фестиваль «Нашествие» за год подготовит желающих к запуску в космос

09:45 20.06.2019
Фестиваль «Нашествие» за год подготовит желающих к запуску в космос
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами фестиваля
Материалы по теме:

Организаторы ежегодного рок-фестиваля «Нашествие» раскрыли некоторые детали своего сотрудничества с «Роскосмосом».

Фестиваль с 20-летней историей состоится с 19 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области. «В этом году на фестивальном поле будет колоссальная застройка, похожая на целый город, - рассказал на пресс-конференции по «Нашествию» в ДК Горбунова директор ЗАО «Мультимедиа холдинг» Андрей Матвеев. - Интересный шатер с экспонатами «Роскосмоса». Там будет проводиться отбор в космонавты, а тех, кто его пройдет, в 2020 году мы уже планируем запустить в космос. Кроме того, в субботу 20 июля мы транслировать запуск космического корабля на МКС, а уже в воскресенье можно будет пообщаться с космонавтами в реальном времени».

Сотрудничество с «Роскосмосом» у фестиваля в этом году только началось, а, вот, с Министерством обороны, напротив, прекратилось. Военная техника на поле традиционно вызывала много негатива в интернете, хотя, как заверили организаторы, военные на фестивале сделали много полезных вещей, например – проводили курс выживания в лесу.

В прошлом году ряд групп («Йорш», «Порнофильмы», Монеточка и др.) отказались от сотрудничества с фестивалем из-за чрезмерной «милитаризованности» «Нашествия». Программный директор «Нашествия» Анастасия Рогожникова заявила на пресс-конференции, что организаторы на них не в обиде и обязательно пригласят отказников на фестиваль в следующий раз. Что же касается Монеточки, то она не смогла выступать в прошлом году на «Нашествии» из-за собственного гастрольного графика, а к «антивоенному хайпу» присоединилась уже задним числом.

В этом году по факту «Нашествие» начнется на день раньше заявленных дат. На так называемом препати фестиваля 18 июля выступит Глеб Самойлов & The Matrixx с симфоническим оркестром и группировка «Ленинград» с прощальным шоу. Также в ходе фестиваля «БИ-2» в последний раз представит программу «Горизонт событий», а Гарик Сукачев, наоборот, начнет юбилейный тур «GO!»
 

Темы: Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.