Законопроект о борьбе с «билетной мафией» принят во втором чтении

12:26

Государственная дума РФ утвердила во втором чтении изменения в «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», на пленарном заседании, состоявшемся 25 июня.

Данные изменения регулируют правила реализации и возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок на театральные, зрелищные и культурно-просветительские мероприятия, сообщается в пресс-службе комитета Государственной Думы по культуре. Согласно новому закону, торговать билетами разрешается организациям исполнительских искусств и музеям, а также уполномоченным ими лицам на основании договоров. Продажа билетов по цене выше номинала запрещена.

Распространители билетов могут брать плату за оказание сопутствующих услуг (например, бронирование, формирование в электронном виде или печать билетов), но их стоимость должна составлять менее 10% от цены билета. «В первом чтении этот законопроект, который мы для простоты и ясности называем «законом о борьбе с билетной мафией», был принят еще в январе 2019 года, - рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. - Между первым и вторым чтением прошло пять месяцев, потому что изначально документ поступил в Госдуму в недоработанном виде. К нему было много претензий у ГПУ президента, Экспертного управления президента, Генеральной прокуратуры РФ и у самого сообщества. Нашему комитету стоило огромных усилий, чтобы свести интересы всех сторон, которые участвуют в процессе реализации и возврата билетов».

По мнению главы комитета, проблему следовало решать через новые нормы в законе «О защите прав потребителей», а не вносить изменения в главный отраслевой закон. Тем не менее, ко второму чтению комитету удалось учесть интересы как топовых театров, страдающих от действий билетных перекупщиков, так и их региональных коллег, для которых, напротив, актуальна проблема незаполненных залов.

Кроме того, депутаты законодательно защитили простых граждан, обладателей «лишнего билетика». Одна из поправок комитета Госдумы по культуре решает эту проблему. Теперь можно продать по номиналу приобретенные для личного пользования билет, абонемент или путевку. «Изначально даже за однократную продажу билета неуполномоченным лицом грозил штраф до 300 тысяч рублей», -напомнила Ямпольская.

За 10 дней зритель сможет вернуть полную стоимость, при сдаче билета не позднее 5 дней до мероприятия — половину, в срок от 5 до 3 дней — 30%, если до дня спектакля остается менее 72 часов, учреждения вправе не возвращать деньги за билет.

Именные билеты по новой редакции законопроекта подлежат переоформлению. На билете будут указываться только фамилия, имя и отчество посетителя. Перечень документов, удостоверяющих личность обладателя именного билета, установит Минкультуры РФ. Возврат билетов в связи с документально подтвержденными обстоятельствами болезни или смерти членов семьи будет осуществляться по правительственным нормативам. В третьем, окончательном, чтении законопроект будет рассмотрен Госдумой 27 июня. «Надеюсь, что к 1 сентября, началу нового театрального сезона, закон вступит в силу», — сказала Ямпольская.

