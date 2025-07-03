Самолет МС-21 за два года подорожал на 65%

Департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса разослал в авиакомпании и авиапредприятия информацию о новых ценах на отечественные самолеты с поставками в 2026 году. Об этом говорится в протоколе совещания в Минтрансе с представителями авиакомпаний, «Ростеха», ОАК, Росавиации по вопросам летно-технических характеристик воздушных судов МС-21, Ил-114, SJ-100, «Байкал» (ЛМС-901) и их обслуживания, пишут «Известия».

В документе сообщается, что прогнозная стоимость самолета МС-21 составит 7,6 млрд рублей. Летом 2023 года Государственная транспортно-лизинговая компания (ГТЛК) оценивала его в 4,3–4,6 млрд рублей без учета субсидий Фонда национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, за два года самолет подорожал на 65%. Отмечается, что летно-технические характеристики (ЛТХ) МС-21 в настоящее время не соответствуют плановым. Проводятся сертификационные испытания, срок их окончания — август 2026-го.

Также выросли в цене и другие воздушные суда: Ил-114-300 — до 2,6 млрд рублей, «Байкал» — до 315–320 млн рублей. Рост составил 45–70%.

Власти прорабатывают с авиакомпаниями модели операционного и финансового лизинга для закупки судов при выросшей цене. Согласно позиции Государственой транспортно-лизинговой компании (ГТЛК), ставка аренды может быть экономически целесообразной только при 100-процентном финансировании из средств ФНБ. Аренду предлагается разбить на 10 и 7 лет, плюс год на ремаркетинг (в случае предоставления средств ФНБ на 20 лет и с учетом аванса за два года).

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.07.2025, 17:50
    Гость: ABCD

    Бизнес по рАсеянски. Самолётов ещё нет, но они уже подорожали.
    "Байкал" вроде вообще прекратили выпускать?

  2. 03.07.2025, 17:35
    Гость: Главная проблема с Илами в том, что

    все они собирались на авиазаводе в Ташкенте, хотя и проектировались в РСФСР/РФ и большая часть комплектующих изготавливалась тоже в России.

  4. 03.07.2025, 17:34
    Гость: Ерунда

    Вся эта цифирь - для манипуляций "внутри" системы и заси..ния мозгов "вне".
    Ежели кто-нибудь что-нибудь когда-нибудь таки слепит, в смысле, доведëт до эксплуатации, то, при тотальном вертикальном монополизме, одни - впарят, другие "возьмут", третьи будут продолжать кататься на контрафакт-укомплектованных бобиках и басах, иногда подлëтывая на продукции промторга - для галочки.
    А фин. потоки, согласно решениям общака, будут переливаться туды-сюды, оседая в оговоренных количествах в оговоренных карманах.
    ...Или ещё не привыкли? Зря!

  5. 03.07.2025, 17:10
    Гость: а как иначе то

    с такими начальниками по другому быть не может, тем более что советские спецы готовые работать за еду ("ради интересов Родины") наконец то закончились. А реальных современных спецов мизер и их уже не раскрутить лапшой про патриотизм.

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