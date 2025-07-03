Самолет МС-21 за два года подорожал на 65%
Департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса разослал в авиакомпании и авиапредприятия информацию о новых ценах на отечественные самолеты с поставками в 2026 году. Об этом говорится в протоколе совещания в Минтрансе с представителями авиакомпаний, «Ростеха», ОАК, Росавиации по вопросам летно-технических характеристик воздушных судов МС-21, Ил-114, SJ-100, «Байкал» (ЛМС-901) и их обслуживания, пишут «Известия».
В документе сообщается, что прогнозная стоимость самолета МС-21 составит 7,6 млрд рублей. Летом 2023 года Государственная транспортно-лизинговая компания (ГТЛК) оценивала его в 4,3–4,6 млрд рублей без учета субсидий Фонда национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, за два года самолет подорожал на 65%. Отмечается, что летно-технические характеристики (ЛТХ) МС-21 в настоящее время не соответствуют плановым. Проводятся сертификационные испытания, срок их окончания — август 2026-го.
Также выросли в цене и другие воздушные суда: Ил-114-300 — до 2,6 млрд рублей, «Байкал» — до 315–320 млн рублей. Рост составил 45–70%.
Власти прорабатывают с авиакомпаниями модели операционного и финансового лизинга для закупки судов при выросшей цене. Согласно позиции Государственой транспортно-лизинговой компании (ГТЛК), ставка аренды может быть экономически целесообразной только при 100-процентном финансировании из средств ФНБ. Аренду предлагается разбить на 10 и 7 лет, плюс год на ремаркетинг (в случае предоставления средств ФНБ на 20 лет и с учетом аванса за два года).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бизнес по рАсеянски. Самолётов ещё нет, но они уже подорожали.
"Байкал" вроде вообще прекратили выпускать?
все они собирались на авиазаводе в Ташкенте, хотя и проектировались в РСФСР/РФ и большая часть комплектующих изготавливалась тоже в России.
сколько сейчас стоят Боинги и Аэрбасы для сравнения?
Вся эта цифирь - для манипуляций "внутри" системы и заси..ния мозгов "вне".
Ежели кто-нибудь что-нибудь когда-нибудь таки слепит, в смысле, доведëт до эксплуатации, то, при тотальном вертикальном монополизме, одни - впарят, другие "возьмут", третьи будут продолжать кататься на контрафакт-укомплектованных бобиках и басах, иногда подлëтывая на продукции промторга - для галочки.
А фин. потоки, согласно решениям общака, будут переливаться туды-сюды, оседая в оговоренных количествах в оговоренных карманах.
...Или ещё не привыкли? Зря!
с такими начальниками по другому быть не может, тем более что советские спецы готовые работать за еду ("ради интересов Родины") наконец то закончились. А реальных современных спецов мизер и их уже не раскрутить лапшой про патриотизм.