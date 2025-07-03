Самолет МС-21 за два года подорожал на 65%

12:41 3.07.2025

Департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса разослал в авиакомпании и авиапредприятия информацию о новых ценах на отечественные самолеты с поставками в 2026 году. Об этом говорится в протоколе совещания в Минтрансе с представителями авиакомпаний, «Ростеха», ОАК, Росавиации по вопросам летно-технических характеристик воздушных судов МС-21, Ил-114, SJ-100, «Байкал» (ЛМС-901) и их обслуживания, пишут «Известия».

В документе сообщается, что прогнозная стоимость самолета МС-21 составит 7,6 млрд рублей. Летом 2023 года Государственная транспортно-лизинговая компания (ГТЛК) оценивала его в 4,3–4,6 млрд рублей без учета субсидий Фонда национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, за два года самолет подорожал на 65%. Отмечается, что летно-технические характеристики (ЛТХ) МС-21 в настоящее время не соответствуют плановым. Проводятся сертификационные испытания, срок их окончания — август 2026-го.

Также выросли в цене и другие воздушные суда: Ил-114-300 — до 2,6 млрд рублей, «Байкал» — до 315–320 млн рублей. Рост составил 45–70%.

Власти прорабатывают с авиакомпаниями модели операционного и финансового лизинга для закупки судов при выросшей цене. Согласно позиции Государственой транспортно-лизинговой компании (ГТЛК), ставка аренды может быть экономически целесообразной только при 100-процентном финансировании из средств ФНБ. Аренду предлагается разбить на 10 и 7 лет, плюс год на ремаркетинг (в случае предоставления средств ФНБ на 20 лет и с учетом аванса за два года).